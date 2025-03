Valdano desmonta a los que dicen que Vinicius y Mbappé se llevan mal

Desde el día uno, la incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid ha generado un gran interés en cómo se desarrollaría su relación en el campo con Vinicius. Aunque ambos jugadores han expresado su admiración mutua y han mostrado momentos de gran conexión, la cuestión de si pueden alcanzar un entendimiento perfecto sigue siendo un tema de debate. Jorge Valdano, ex jugador y ex entrenador madridista, ha ofrecido una perspectiva valiosa sobre este asunto entre Mbappé y Vinicius, enfatizando que la clave para entender su conexión radica en sus características técnicas y la naturaleza de su juego, más que en cualquier factor personal.

«Son dos jugadores que tienen mejor relación con la portería contraria que con el juego, que con la asociación. Se les acusa de no encontrarse, pero eso tiene que ver con las características. Son dos grandes velocistas y tienen el gol entre ceja y ceja», explicó Valdano en este caso de Mbappé y Vinicius.

Además, mencionó que en ocasiones exageran la búsqueda del uno del otro, incluso cuando la jugada requiere un tiro en lugar de un pase. «Es más, en ocasiones tengo la sensación de que exageran la búsqueda el uno del otro cuando la jugada pide tiro en lugar de pase. De hecho, parece que para que se les considere inocentes se buscan más de lo que debieran», señaló.

A pesar de las críticas sobre su conexión en el campo, las estadísticas revelan que Mbappé y Vinicius sí tienen una buena conexión en términos de juego. Vini es el jugador que más pases clave le ha dado a Kylian en Liga, con un total de 16 ocasiones, lo que incluye dos asistencias. Por su parte, el francés es el jugador que más pases clave le ha dado al carioca, con un total de nueve, incluyendo dos pases que terminaron en gol.

Valdano les compara con dos grandes

En El Tercer Tiempo de Movistar, Valdano enfatizó que las complicidades no son obligatorias en el vestuario y que la conexión en el campo se basa en la sintonía futbolística. «No les cabe la acusación de que no son los suficientemente amigos porque no se buscan. No voy por ahí. No sé qué grado de complicidad tendrán fuera del campo, pero es que las complicidades no son obligatorias en el vestuario. He conocido relaciones de jugadores muy difíciles, pero en el campo se entendían porque había una sintonía futbolística», concluyó.

Otro de los aspectos que más se están echando en cara tanto a Mbappé como a Vinicius es la falta de compromiso defensivo y el hecho de ‘no correr’. Valdano recordó sus experiencias entrenando a jugadores como Romario y Ronaldo, destacando que es imposible pedirles esfuerzos de resistencia, ya que su talento radica en la velocidad y el gol.

«También se habla de que Vinicius y Mbappé no corren lo suficiente, pero es que es imposible que corran estos jugadores con esfuerzos de resistencia. Entrené a Romario y tuve en el Madrid a Ronaldo, y hacerles dar una vuelta al campo era una tortura china. Es que no podían, no podían. Es más, si hacías un juego de posesión se desentendían absolutamente. Ahora bien, les ponías una portería en el entrenamiento y eran los mejores del mundo. Lo que hay que hacer es explotar por aquello que fueron comprados», explicó.