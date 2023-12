El United cierra la puerta a Varane

El United cambia de planes con Raphael Varane y todo hace indicar que no saldrá de Old Trafford en este mercado de invierno rumbo al Real Madrid. La llegada de Sir Jim Ratcliffe ha provocado un cambio de rumbo en la entidad que no dará salida a un futbolista al que consideran vital y más con la plaga de lesiones por las que atraviesa la defensa del conjunto inglés. Así que parece que el central francés no regresará al Bernabéu en este mercado de invierno.

El regreso de Raphael Varane al Real Madrid era una jugada perfecta después de la grave lesión de David Alaba pero todo hace indicar que esto no sucederá. Al menos así lo confirman desde Inglaterra después de que Sir Jim Ratcliffe se haya hecho con la propiedad del club después de que hace unos días adquiriera el 25% del club por alrededor de 800 millones de euros. En la nueva etapa liderada por el también dueño de Ineos habrá cambios y el central francés será protagonista de uno de ellos.

En un periodo de guerra fría con Ten Hag, el United llegó a ofrecer a Raphael Varane y Ancelotti pensó en el francés tras la lesión de David Alaba ante las dudas de un Real Madrid que no tiene pensado hacer una gran inversión en un central. El central italiano cree que el futbolista francés es el idóneo para reforzar una defensa blanca que ahora sólo cuenta con Nacho y Rüdiger como jugadores específicos en la zona. De primeras, Tchouaméni será el sustituto del capitán ante el Mallorca tras su expulsión ante el Alavés en el último partido del año.

Pero todo hace indicar que finalmente Varane no tomará un avión de vuelta al Bernabéu. La defensa del United también pasa por dificultades tras por las lesiones de Lindelöf, Lisandro y Maguire y esto hace vital a un Varane que en los últimos partidos se ha convertido en indiscutible para un Ten Hag que sigue en la cuerda floja en el banquillo del United. Y más después de la llegada de un nuevo dueño que planea dar un golpe sobre la mesa.

Después de un primer tramo de temporada en la que estaba dentro de la rotación, Varane ha disputado los 90 minutos en los últimos tres partidos y sólo se ha perdido el duelo ante el West Ham por enfermedad. Por ello, desde Inglaterra, Mirror informa que el United le considera vital en el proyecto a largo plazo de Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford. «Ha habido mucha especulación que vincula a Varane con una salida en enero, pero dadas las ausencias actuales del United, sería un riesgo importante… la venta de un jugador de la calidad de Varane. Él se queda», afirman fuentes cercanas al club a las que cita este medio.

Varane y la operación central

Raphael Varane fue de los primeros nombres en aparecer en la operación central de un Real Madrid que no tiene prisa para cerrar la incorporación de un defensa.»Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés.

El Real Madrid sólo acudirá al mercado de invierno para reforzar la defensa siguiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois. Es decir, fichar un central o hacerse con una cesión a un coste muy asequible. En el club entienden que no es el momento de gastar. De esta forma, en el Real Madrid siguen estudiando el mercado a la búsqueda de un central bueno, bonito y barato que pueda hacer un servicio en una segunda parte de la temporada en la que el conjunto blanco tendrá mercada su defensa.

De momento y tal como sucederá contra el Mallorca, Tchouaméni será el tercer central del equipo en caso de que falten Rüdiger y Nacho. Ancelotti ya lo confirmó en rueda de prensa. «Se enfadará, pero es un central espectacular. Juega muy bien, saca el balón como pocos y tácticamente es muy bueno», dijo el entrenador italiano sobre la necesidad de que el galo se desenvuelva en esta posición durante lo que resta de la temporada. Así que la operación central sigue su curso, pero piano piano.