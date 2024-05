Tuchel va de víctima: «El Real Madrid tiene un 51% de pasar a la final»

Thomas Tuchel atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu en la previa de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Tras el empate a dos de la ida, los dos equipos buscarán la victoria para conseguir el billete para la final de Londres. El técnico del Bayern de Múnich contestó primero a las preguntas de los medios alemanes y posteriormente respondió a los medios españoles.

«Quería decirles a mis jugadores algunas cosas importantes. Hemos hecho dos sesiones de estrategias y ahora hemos hablado de cosas generales. Tenemos que disfrutar esto. El túnel que hemos visto aquí es para repasar el partido de ida y ver que queremos cambiar. Mañana no vamos a poder disfrutar. Cada uno tiene que hablar con su voz interior. Cada uno de pequeño tenía sueños y ahora tenemos un momento en Madrid impresionante», comenzó asegurando el técnico del Bayern.

«Es muy sencillo el tema de Bryan Zaragoza. Ha sido un paso muy grande para él. Llegó a un equipo de Champions en un momento muy complicado. Tampoco habla alemán o inglés. Las cosas llevan su tiempo. No ha pasado nada con él. Necesita tiempo», valoró Thomas Tuchel en rueda de prensa.

«Hay que jugar el partido. Hay que centrarse en eso. Hablamos del contenido, no del mito que es el Real Madrid, para no complicarlo. Sabemos lo complicado que es ganar aquí, pero nada es imposible. El Madrid tiene algo más de ventaja al jugar en casa. El mito del Real Madrid no se puede explicar. Yo recuerdo ojear libros y siempre aparecía Butragueño. Siempre me viene a la memoria esa imagen. Es uno de los clubes más importantes del mundo. Es un regalo y una obligación. Queremos ganar y pasar a la final», señaló el entrenador alemán.

«Si hay que ganar una Champions para que se nos reconozca el éxito no vamos a ser felices. Pero lo que cuenta es el resultado, y en Bundesliga no logramos lo esperado. Pero aquí estamos a un paso de la final de la Champions», dijo Tuchel.

«Habrá diferentes fases en el partido. Ambos equipos tendrán que aguantar y sufrir. Y también mostrar fortaleza. Ambos equipos son capaces de mantener la pelota. Nosotros queremos mantener la pelota durante muchos minutos. Ambos equipos somos muy buenos en transiciones rápidas. Todo va a ser posible», valoró el técnico alemán.

Confirmó Tuchel que De Ligt será titular: «De Ligt y Dier son los primeros. Han jugado juntos contra el Arsenal y por lo tanto se merecen seguir jugando juntos. Mañana vamos a mantenerlo así»

«Kroos es un jugador clave desde hace años. No tiene problemas en llevar esa presión y llevar la camiseta de este club a este nivel. Ha cosechado muchos títulos y tiene una gran capacidad de dominar el juego. Aprovecha los espacios como nadir, marca el ritmo de su equipo. Tiene las riendas del juego del Real Madrid. Mañana tendremos que hacerle la vida un poco difícil. Pero no solamente estará Kroos, es un equipo que funciona muy bien, son muy flexibles», valoró el entrenador del Bayern sobre Kroos.

«La clave estará en quien lleve el ritmo del juego. No habrá un equipo que esté dominando todo el partido. También tenemos que asegurarnos ante las transiciones tan complicadas del Real Madrid. La teoría es una cosa y en el campo luego es otra. Ellos juegan en casa y quizás jueguen de manera más ofensiva que jugando fuera. Partimos de un empate», dijo el alemán.

«Que hayamos llegado a semifinales con el Dortmund y el Leverkusen lo mismo en la Europa League es un gran impulso para Alemania. Pero no llegaría a grandes conclusiones. Aunque es un gran logro, todavía no hemos logrado nada», señaló sobre el fútbol alemán.

«Harry Kane bebe mucho café y mucha agua. Está en gran forma. Es lo que esperaba de él. Tiene una gran personalidad en el vestuario. Sabíamos que teníamos a un gran jugador. Ha puesto todo lo que esperábamos sobre la mesa. Y mañana más», valoró Tuchel sobre su delantero.

Tuchel culminó su valoración con Vincius: «Es complicado parar a Vinicius. Muchos equipos lo han intentado y no han podido. Hay veces que no puedes pasar todos los pases que reciba. Vinicius puede regatear o recibir. Vamos a intentarlo hacerlo mejor que en la ida. Una parte importante pasa por aceptar que no todo será perfecto mañana. Pero tenemos que tener la mentalidad adecuada»