“En esto del fútbol los que estamos dentro ya estamos acostumbrados a que cuando las cosas van bien todos somos muy buenos y cuando van mal te empiezan a criticar”, aseguraba Luis Enrique tras el encuentro que midió a España y Albania en el RCDE Stadium. El seleccionador se refería con estas palabras a Dani Carvajal, uno de los mejores laterales derechos de la última década, fundamental en el Real Madrid que ganó cuatro Champions en cinco años y que actualmente está tratando de superar un momento complicado en cuanto a su nivel dentro del campo.

El de Leganés no está mostrando su mejor nivel en los últimos tiempos. Las lesiones se han cebado con un jugador que cuando está al cien por cien es una pesadilla para los delanteros rivales. Actualmente no es así y el seleccionador asturiano lo sabe, aunque no por ello deja de apostar por un jugador diferente. “Los entrenadores confiamos en los jugadores, porque todos pasamos por buenos y malos momentos”, sentenció el técnico.

Si nos fijamos más en los actos que en las palabras, justo lo que siempre pide Luis Enrique a los periodistas, uno llega a la conclusión de que Carvajal es uno de los intocables del asturiano. Da igual como esté, no importan las críticas que se generen a su alrededor o lo que sufra ante atacantes de primer nivel mundial como puede ser Mbappé, el asturiano no va a dejar de contar con el niño que puso la primera piedra de Valdebebas. Con él comenzó su andadura en la Selección el 8 de septiembre de 2018 en Wembley contra Inglaterra y hasta Qatar, como mínimo, seguirán juntos. La confianza del Lucho en el madridista es tal que cuando ofreció la lista de convocados para la última Eurocopa no dudó en reconocer que de haber estado sano habría sido un fijo en la lista de 23.

“Me aporta lo que le pedimos a todos los laterales, que es que nos dé salida de balón, continuidad en el juego, que encuentre soluciones, que sea un atacante con el balón y un defensor cuando lo tiene el contrario. Es un futbolista de alto nivel”, asegura Luis Enrique, que destaca tres cualidades por encima de todo para no dudar en uno de los pesos pesados de la Selección.

“Actitud perfecta”

Luis Enrique destaca la actitud de Carvajal como una de sus principales cualidades. Para el de Leganés representar a España es un orgullo y una responsabilidad. En la convocatoria de noviembre, cuando jugó contra Grecia tras muchos meses sin poder estar con la Selección por culpa de las lesiones, dio todo lo que tenía tanto en los entrenamientos como en el campo. Es un soldado del Lucho y el asturiano sabe que con él puede ir a cualquier sitio.

“Experiencia”

A sus 30 años Dani Carvajal lo ha ganado todo a nivel de clubes, ha jugado cuatro finales de Champions, ha disputado una Eurocopa y un Mundial. Es cierto que le quedan cosas pendientes con España, ya que se ha perdido grandes citas por lesión, pero tiene experiencia de sobra en grandes momentos. Junto a Azpilicueta, el otro lateral derecho del combinado nacional, la Selección tiene una banda diestra perfectamente blindada.

“Gran tío”

La última cualidad que destaca Luis Enrique, aunque no menos importante, es que es un “gran tío”. Un jugador que hace vestuario, que no negocia ningún esfuerzo y que es un gran compañero. Una bendición para cualquier entrenador.