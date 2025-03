Toni Kroos vuelve al fútbol: así fue su regreso en una peculiar competición

Toni Kroos volvió a sentirse jugador de fútbol y lo hizo junto a su hermano Felix. El ex futbolista del Real Madrid colgó las botas el 5 de julio de 2024 después de caer en cuartos de la Eurocopa con Alemania ante España. Sin embargo, siete meses después de decir adiós al mundo profesional, el ‘Kaiser’ ha decidido descolgar las botas por segunda vez y unirse a la Icon League, aunque por un día, tal y como lo hizo en septiembre.

La Icon League, que comenzó su segunda temporada el 10 de marzo en Düsseldorf, es una liga semiprofesional creada por el propio Toni Kroos en colaboración con el streamer alemán Elias Nerlich. Esta competición se caracteriza por partidos de cinco contra cinco, sin saque lateral, y con reglas distintas a las del fútbol tradicional. Cada equipo cuenta con siete suplentes para evitar el agotamiento, y no habrá cartas especiales ni penaltis ‘shootout’, lo que la hace más dinámica y similar al fútbol sala. Algunos la comparan con la Kings League de Gerard Piqué.

Entre los ‘presidentes’ destacados que participan en la liga se encuentran algún jugador del Real Madrid. Antonio Rüdiger, David Alaba, Robert Andrich, Franck Ribéry y el jugador de hockey Leon Draisaitl, junto al comentarista alemán Wolff Fuss, son lo propietarios de los equipos.

Kroos jugó con su hermano Felix

Toni volvió a jugar por un día, o por lo menos, hasta ahora. Kroos ya jugó para el equipo B2B United en la primera edición (en septiembre), pero ésta vez, lo hizo con su hermano en el Two Stripes United. Un sueño hecho realidad para ambos. Además, fue el ex mediocampista del Real Madrid quien puso esta norma. “Lo que para mí es, por supuesto, un requisito previo: Félix, que traigas tus botas de fútbol. Eso está claro”, pidió el alemán que llevaba 20 años sin jugar con él.

Este lunes, Kroos volvió a demostrar que seguía teniendo un gran nivel. Para el partido inaugural de la nueva temporada, el ex madridista arrasó con su equipo. Resultado final: 1-6 a favor del Two Stripes United. Toni no decepcionó y no estuvo lejos de dar una asistencia. «Fue bonito», afirmaron los dos hermanos al finalizar el encuentro.

Toni sigue de cerca al Madrid

Kroos sigue viendo los partidos del Real Madrid y se siente como un hincha más ahora que ve los partidos desde su sofá. Después de la victoria de los blancos ante la Real Sociedad por 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el alemán no tardó en reaccionar al triunfo de sus ex compañeros. Uno que no se libró fue Vinicius. El brasileño se estrenaba como capitán (con solamente 24 años) y el alemán no faltó de ironía. «Ahora sí puedes hablar con los árbitros», bromeó el veterano en una publicación del 7.

El pasado mes de octubre, Kroos regresó al Bernabéu. Fue el invitado más especial para el Real Madrid-Villarreal, partido de la jornada 9 de Liga, y cuando el videomarcador mostró bien grande la cara del alemán, que estaba presenciando el choque junto a sus dos hijos, la afición madridista se volvió completamente loca.

Todo el estadio empezó a corear su apellido, sin duda la mejor imagen del día junto a la del homenaje a los medallistas paralímpicos españoles antes del pitido inicial. El Kaiser no pudo dejar mejor sabor de boca en la afición merengue, una leyenda la cual es un ídolo de masas para todos los madridistas, que lloraron su adiós ese 25 de mayo en la última jornada del anterior campeonato doméstico frente al Betis.