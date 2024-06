Toni Kroos se pide otro baile en la Eurocopa

No fue el final de Toni Kroos. Al menos por ahora. El centrocampista alemán sigue vivo en la Eurocopa después de que Alemania haya ganado a Dinamarca en octavos en un vibrante duelo en Dortmund en el que pasó de todo. Los anfitriones están en cuartos y esperan a España, que antes -este domingo- tendrán que eliminar a Georgia. Si lo hacen, Kroos se enfrentará al país en el que ha residido los diez últimos años de su vida en el que podrá ser su último partido como futbolista profesional.

Podrá. Con Toni Kroos no hay que dar nada por seguro. Puede que ese duelo de cuartos (viernes 5 de julio, 18:00 horas, en Stuttgart) sea el último de Kroos. O puede que no si Alemania elimina a España (o Georgia). La duda sigue y esa es la mejor noticia para el genial centrocampista alemán, nuevamente titular con su selección. Sigue vivo y no se retiró este sábado. Todavía queda al menos un partido

El duelo ante Dinamarca fue mucho más difícil de lo esperado para Kroos y su Alemania. En Dortmund pasó de todo, desde una tormenta eléctrica que paró el partido 25 minutos a una locura arbitral con dos goles anulados, un penalti para Alemania que se pitó por revisión en el VAR… En todos los momentos estuvo Kroos, que jugó todo el partido, desde el inicio al final. En lo que va de Eurocopa sólo se perdió el todavía madridista 10 minutos del partido inaugural ante Escocia. Todo lo demás lo ha jugado.

Si bien no tuvo incidencia en el gol alemán, sí que Kroos estuvo presente en otras jugadas de peligro del equipo entrenado por Nagelsmann. Cada acción a balón parado era un tormento para los daneses, especialmente en los córners, donde Kroos tiene un guante. De ahí vino un gol anulado a Schlotterbeck. El central del Borussia Dortmund marcó en el minuto 4, pero le anularon el gol por un previo blocaje de Kimmich.

Todo lo que ponía en el área Kroos, ya fuera de faltas o de córners, lo remataban sus compañeros. Toni les ponía el balón en la cabeza. El todavía jugador del Real Madrid lo intentó con una falta directa en el primer cuarto de hora, pero se le fue a la barrera. Hjulmand, seleccionador danés, supo desde el primer momento que Kroos es la brújula de Alemania y por eso le tuvo siempre marcado. Toni estuvo rodeado continuamente de futbolistas de Dinamarca.

Al final del partido, con el triunfo ya cerrado, Kroos animó a la grada de Dortmund, a la que agradeció su esfuerzo en unas condiciones adversas y a los que arengó todavía desde el césped.

Antes del partido había una importante duda. ¿Sería el último encuentro de Toni Kroos? Es lo que nos pasará en cada eliminatoria. La respuesta es clara: no. Sigue teniendo al menos otro, que salvo sorpresón de Georgia será ante España. Otro baile del brillante futbolista germano, que no está destacando en su selección tanto como en el Real Madrid (principalmente porque juega en otra posición)