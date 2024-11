Toni Freixa ataca a Florentino tras tenderle la mano al Barça: «Hay que intentar no ser hipócrita»

Toni Freixa volvió a referirse al Real Madrid y a recordar el caso Negreira, en el que él mismo se implicó de manera absurda el pasado mes de octubre. Ahora, con motivo de la Asamblea del club blanco, en la que Florentino Pérez tendió su mano al Barcelona, el antiguo directivo de la entidad azulgrana durante el primer mandato de Joan Laporta y ex candidato a la presidencia en 2021, en las que ganó el actual mandamás, atacó sin piedad al presidente madridista tachándolo de hipócrita.

«Está muy bien este circo para que no se hable de la realidad del fútbol español. Estoy esperando la oportunidad de defender a mi club ante quien corresponde, me da lo mismo donde sea. Tengo tan claro que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo que tengo ganas de hablarlo y comentarlo. Lo llevo haciendo 20 meses, el tiempo que se lleva estirando el chicle de Negreira…», inició.

«Todo el mundo tiene muy claro qué es lo que ha sucedido», especuló Toni Freixa, que acto seguido fue preguntado por si él hubiera roto relaciones con el Real Madrid, aunque Florentino mostrase su ayuda al Barça en la Asamblea del pasado domingo: «Es difícil tender la mano. A mí las palabras no me sirven para nada. Me fijo en los hechos…»

«A mí no me afecta. Estoy tan tranquilo que me hace gracia, pero me parece increíble e incalificable que una persona que no tiene ningún tipo de relevancia en estos aspectos como puedo ser yo se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado a pedir una serie de información que no conduce a nada. ¿Cómo se compagina eso con lo de tender la mano? Sobre todo en esta vida lo que hay que intentar es no ser hipócrita», dijo, atacando a Florentino y al Real Madrid al acordarse de la petición del club blanco al juez que Toni Freixa declarase en el caso Negreira.

Toni Freixa vuelve a crear polémica

El ex directivo culé no quiso desvelar ningún avance en este sentido: «Nadie me ha dicho nada. Tengo entendido que el juez a quien se dirige es al Barcelona y a la cadena Cope», afirmó, refiriéndose al medio de comunicación en el que pronunció las palabras y donde también pronunció estas otras este lunes en El Partidazo. «No sé si te lo tengo que preguntar yo a ti», le dijo al presentador Juanma Castaño, para acabar definiendo de «circo» nuevamente esta situación porque «cada vez que pasa cualquier cosa» se saca el caso Negreira bajo su punto de vista.

Y es que hace cuestión de mes y medio Toni Freixa señaló que los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros se debían a que «en el Barça siempre» se habían «sentido maltratados» por este colectivo y que dicho peso pesado del CTA les prometió en aquella época que les «iba a ir mejor». «Un presidente tras otro… no se atrevía a quitar eso porque pensaba que nos iba a ir peor», zanjó. Sin embargo, Laporta no sólo mantuvo a Negreira, sino que le cuadriplicó su salario.

Florentino, en la última Asamblea, abogó por tender la mano al Barcelona, más allá del interés por la futura Superliga, por considerarlo históricamente su máximo rival: «El Barça y el Real Madrid se tienen que ayudar y lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?»