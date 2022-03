Todas las veces que Pedri ha contado que el Madrid le rechazó y que encima pasó frío

El jugador del Barcelona Pedri ha vuelto a recordar su fallida prueba con el Real Madrid en Valdebebas, en un episodio que a juzgar por las veces que lo ha contado sigue siendo una espinita clavada. El canario, se encuentra durante su concentración con España con la que afronta los amistosos ante Albania e Islandia, y ha reconocido que no le gustó que el club blanco lo rechazara, aunque asegura que ahora es feliz en el conjunto azulgrana.

De su paso por Valdebebas aquel mes de febrero de hace cuatro años, Pedri guarda dos recuerdos: uno, el frío que pasó aquella semana en la que nevó en la capital española y dos, que el Real Madrid lo rechazara. Es un episodio que mantiene fresco en su memoria el jugador del Barcelona y al que ha hecho alusión en múltiples ocasiones. Lo recordó cuando se hizo un hueco en el primer equipo azulgrana de la mano de Ronald Koeman, también cuando recibió el Golden Boy el pasado año y en puntuales entrevistas, lanzando siempre una pullita a los blancos por no haberlo elegido.

Incluso Pedri ha explicado en alguna ocasión su sensación al verse en aquel momento con el escudo madridista. «Cuando me puse la equipación del Madrid, miraba al escudo y supe que algo no iba bien. Al final he terminado en el equipo que quiero», contó el canario en una entrevista con RAC-1.

Ahora, el mediapunta azulgrana y de la selección española ha vuelto a recordar aquel paso por Valdebebas. «Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días», contó el canario a los micrófonos de El Partidazo de Cope, durante su concentración con el combinado nacional. «Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando», relató Pedri.

Como tantas otras veces, ha remarcado que a pesar de que no le gustara el rechazo del Real Madrid, su felicidad en la actualidad está en el Barcelona. «Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona», añadió.