Terremoto en la selección francesa con Mbappé

Hay lío en la selección francesa en torno a Kylian Mbappé. Este último parón de selecciones ha sido bastante crispado en el vestuario francés y tiene al delantero del Real Madrid en el ojo del huracán según diversos medios del país vecino. Tanto en el encuentro ante Italia donde se perdió por 1-3 como en la previa a la victoria ante Bélgica (2-0) donde fue suplente Mbappé, hubo rifirrafes entre el delantero y sus compañeros.

No es nada nuevo que el ambiente en Francia está sensible. Pese a que llegaron a semifinales de la pasada Eurocopa, cayendo ante la a posteriori campeona, España, no se vio como un gran torneo para los aficionados franceses, por diversos factores entre ellos el juego del equipo. Pero ha sido en este nuevo parón de selecciones en el que las cosas se han tensionado varios nivel de voltaje por encima.

Tras la derrota ante Italia, donde no brilló el juego ni el físico de los franceses, con los italianos muy superiores, el vestuario fue un polvorín. Fue el guardameta actual del Milan, Mike Maignan, el que alzó la voz muy enfurecido por todo lo que se había vivido durante ese Francia-Italia (1-3) en el Parque de los Príncipes. El portero se dirigió directamente hacia los jugadores más veteranos pero especialmente focalizado en un Mbappé.

Así, según el medio francés L’Equipe, señalan a Kylian Mbappé de no estar lo suficientemente conectado con el combinado nacional en estos momentos, de estar algo alejado de éste, al menos no tanto como lo estuvo en otros momentos. Al parecer, durante la reprimenda de Maignan, el delantero del Real Madrid se mostró impasible, desconectado y en otra onda diferente a lo que estaba viviendo en ese momento el grupo, adolecido tras la derrota ante Italia.

Las quejas de Maignan no eran más que un empujón a los veteranos, a los que pedía más en los momentos más crudos de los partidos, los más difíciles, quejándose por la falta de respuesta de estos en los peores momentos ante Italia, sin reacción. La percepción del portero fue entendida por el resto del combinado nacional aunque, parece, que por los veteranos no tanto.

De hecho, a los dos días fue Antoine Griezmann el que echó más leña al fuego. El jugador del Atlético de Madrid reconoció, en declaraciones para Telefoot, que no estuvo al nivel durante el partido pero que su bajo rendimiento podría ser motivado por los constantes cambios de sistema que está llevando a cabo Didier Deschamps al frente de la selección.

Ahí no queda la cosa, Kylian Mbappé, horas antes de disputarse el Francia-Bélgica alzó la voz y reaccionó a lo que se estaba viviendo pero, en este caso, para señalar también al cuerpo técnico. El delantero explicó, durante varios minutos mostrando su compromiso con la selección, que el equipo necesita un mejor trabajo táctico para que todo el grupo, tanto veteranos como los recién llegados, se adapten mejor a todo lo que pide Deschamps.

¿La respuesta del seleccionador francés? Mandar a Mbappé al banquillo. En L’Equipe se preguntan de hecho si las palabras del delantero no tenían otro fin que señalar a Deschamps y su equipo de trabajo. Justificado como descanso, Mbappé accedió en la segunda parte ante Bélgica al igual que otro veterano como Griezmann.