Por tercer año consecutivo Real Madrid y Manchester City se ven las caras en Champions

El Real Madrid ya conoce su rival para los cuartos de final de la Champions League y no será otro que el Manchester City. Los blancos también conocen el posible camino hacia la final, que se disputará en Wembley el día 1 de junio. Si los de Carlo Ancelotti logran eliminar a los de Guardiola, en semifinales se medirían al ganador de la eliminatoria entre Bayern de Múnich y Arsenal.

La ida entre Real Madrid y Manchester City se disputará en el Santiago Bernabéu el 9 o 10 de abril y el partido de vuelta se disputará en el Etihad Stadium el día 16 o 17 de abril. En caso de pasar a semifinales, los blancos jugarían la vuelta en su estadio.

Otra temporada más, como ya sucedió el año pasado y el anterior, Real Madrid y Manchester City se verán las caras a doble partido en la Champions League. Esta vez será en cuartos de final, las temporadas anteriores fue en semifinales. La pasada campaña, ambos equipos empataron a uno en el Bernabéu con goles de De Bruyne y Vinicius. En la vuelta, los citizens golearon a los blancos por 4-0 y se plantaron en la final.

La temporada anterior, la ida fue en Manchester, donde ganaron los ingleses por 4-3 en un partido increíble. En la vuelta, los citizens se colocaron 0-1, y dos goles de Rodrygo a la épica forzaron la prórroga, donde un tanto de Benzema de penalti metió al Real Madrid en la final de París, que terminó con la decimocuarta frente al Liverpool.

Tres años consecutivos

Real Madrid-Manchester City parece el día de la marmota. Una vez más, y ya van tres años consecutivos, los blancos se medirán al cuadro dirigido por Pep Guardiola. Esta vez será en cuartos de final. Un partido más que complicado en el peor sorteo posible, pero con las ganas de revancha tras la goleada sufrida la temporada pasada.

El Manchester City no ha cambiado mucho respecto al año pasado. No está Gundogan en el club inglés, pero su once inicial es muy parecido al del año pasado. El pasado fin de semana visitaron Anfield en un partido decisivo por la Premier League y Guardiola salió con un 3-2-4-1 muy ofensivo con Julián Álvarez, De Bruyne, Bernardo Silva y Foden por detrás de Haaland. Stones y Rodri es el doble pivote titular de Pep. Y atrás juegan Aké, Akanji y Walker. Su portero, Ederson, podría ser duda para el duelo de ida.

En el Real Madrid, respecto al once que alineó Ancelotti la temporada pasada en el Etihad, ya no está Karim Benzema. Tampoco estará Alaba lesionado. Courtois y Militao ya estarán disponibles para la vuelta, pero es probable que no lleguen para titulares. Mendy sí estará en principio al igual que Jude Bellingham, que vivirá su primer Real Madrid-Manchester City, como Brahim Díaz.

Butragueño habla del City

«Ellos son los campeones y nos conocemos perfectamente. No tengo que explicar todas las virtudes que tiene el Manchester City, pero creo que van a ser dos partidos magníficos para el público. Dos equipos con vocación ofensiva, dos equipos campeones, con jugadores de primerísimo nivel en el terreno de juego… Nos esperan dos partidos tremendos. Tenemos la esperanza y la ilusión de que el equipo estará a la altura. Tenemos que conseguir un buen resultado en el Bernabéu para defenderlo luego en Manchester. Vamos a ver como llegamos los dos. En medio hay un parón de selecciones y a ver como llegan los jugadores. Sabemos que va a ser una eliminatoria muy difícil», confirmó Emilio Butragueño.

«El aspecto positivo es que nosotros tenemos muchas virtudes también. Veremos a ver quién es el más fuerte. La verdad es que es un desafío. Este tipo de partidos todos los jugadores quiere jugarlos y quieren mostrar. El Bernabéu seguro que nos va a ayudar. Para los jugadores es un partido muy atractivo y la dificultad es alta, lo sabemos. Cuando hay grandes dificultades, los jugadores quieren demostrar quienes son», señaló Butragueño.

«Todos los que llegan hasta aquí son equipos fuertes. Al final son dos partidos. Las eliminatorias han sido muy igualadas. Cualquier detalle puede marcar un partido. Son equipos de gran nivel. Nos ha tocado el City y hay que afrontarlo. Son los campeones, pero nosotros también tenemos grandes jugadores», culminó Butragueño.