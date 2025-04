Tebas se pasa al catalán tras la victoria del Barcelona en Copa: «Felicitacions per la conquesta»

Javier Tebas no ha tardado en mandar un mensaje de felicitación al Barcelona después de ganar en la final de la Copa del Rey al Real Madrid. La sorpresa es que el presidente de la Liga lo ha hecho en catalán. El mandatario, que pese a ser vicepresidente de la RFEF no estuvo en La Cartuja, ha dado la enhorabuena al Barça. Todo, después de cargar duramente contra el conjunto blanco en la previa del partido. «Felicitacions al FC Barcelona per la conquesta de la Copa del Rei (Felicidades al Barcelona por la conquista de la Copa del Rey)», ha señalado Tebas.

Después de todo lo sucedido en la tarde del viernes, después del plantón del Real Madrid a la RFEF por los árbitros, el presidente de la Liga entró con todo a por el conjunto blanco. Atacó al club, acusándoles de «acoso constante» a los árbitros y de querer ejercer «control de poder». El mandatario se ha pronunciado en redes sociales, echando más leña al fuego iniciado por los árbitros de la final de la Copa del Rey en la rueda de prensa que dieron previa al encuentro.

Gràcies al FC Barcelona i al Reial Madrid per oferir-nos una gran final i demostrar el veritable esperit del futbol.#CopaDelRey — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 26, 2025

Después del partido, Tebas se pronunció con un mensaje de felicitación al Barcelona. Primero lo hizo en castellano, mientras que después replicó el mensaje en catalán. «Enhorabuena al FC Barcelona por la conquista de la Copa del Rey. Gracias al FC Barcelona y al Real Madrid por ofrecernos una gran final y demostrar el verdadero espíritu del fútbol», señaló el presidente de la patronal.