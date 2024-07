Tebas elimina al Real Madrid de la portada de la serie de Netflix sobre la Liga de la que fue campeón

Javier Tebas parece empeñado en no reconducir su relación con Florentino Pérez y con el Real Madrid, algo que se demuestra con la publicación de la portada de la nueva serie documental que la Liga estrena en Netflix y en la que no aparece ningún detalle del club blanco. Sí se que se encuentran representado el FC Barcelona (por partida doble) con la presencia de Xavi Hernández y de Ferrán Torres, algo que se interpreta como un gesto hacia el club madridista que no solo no aparece sino que ve cómo su máximo e histórico rival es el que más exposición tiene.

Las continuas guerras que la competición española tiene abiertas con el club blanco por diferentes intereses ha provocado que esta mala relación se vaya acentuando con los años y que llegue hasta detalles menores. El Real Madrid se negó a que las cámaras de Netflix entrara hasta las entrañas del vestuario y del club blanco y como venganza, Javier Tebas ha optado por hacer desaparecer el club blanco de la carátula. El activo más importante de la competición, su máximo y vigente ganador, no tiene hueco en la imagen oficial de la docuserie. Una decisión nefasta que pone de manifiesto que para el dirigente de la competición es mucho más importante tomar parte en sus rencillas personales que cuidar el producto final.

Sin desmerecer a ningún club ni a ninguna de sus estrellas, no deja de ser llamativo que Celta, Betis, Girona, Atlético de Madrid o Villarreal tengan su espacio en la portada de la nueva creación de la plataforma de televisión bajo demanda y no lo tenga el Real Madrid, ganador de la Liga en 36 ocasiones, además de haber sido campeón de Europa en otras 15. Es decir, el club madridista es el máximo exponente internacional de la competición y lo único que hace es sufrir desprecios por parte del presidente de la Liga.

El feo gesto de Tebas a otros clubes

Entre los futbolistas destacados se puede ver a Iago Aspas, Antoine Griezmann, Isco, Dovbyk o Gerard Moreno, además de los ya mencionados Xavi Hernández y Ferrán Torres, que ocupan un lugar privilegiado en la composición final de la portada. El objetivo de la Liga es contar ocho historias, de ocho clubes diferentes, contando los entresijos que existen dentro de cada club. En esta primera temporada de Netflix La Liga: más allá del gol, los aficionados de Almería, Granada, Alavés, Rayo Vallecano, Valencia, Mallorca y Las Palmas, además de los del Real Madrid, no verán a sus protagonistas ni lo que se esconde en el día a día de su equipo.

El adiós de Mendílibar al Sevilla y sus desavenencias con Víctor Orta, director deportivo del club hispalense, es de las historias más interesantes que ha plasmado el documental. También podremos ver cómo fueron los últimos partidos de Iker Muniain, capitán del Athletic Club de Bilbao, con el club de su vida, las idas y venidas de Xavi Hernández con respecto a su futuro en el FC Barcelona y escenas más que sorprendentes de Budimir, Ferrán Torres o Memphis Depay.