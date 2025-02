Tebas calló con las protestas arbitrales de Laporta y Gil Marín y ahora atiza al Real Madrid

Hace unas semanas Javier Tebas acusó al Real Madrid sin venir a cuento de mantener un «silencio cómplice» acerca del asunto de la cautelar del CSD al Barcelona para lograr la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Pero lo cierto es que el presidente de la Liga es un especialista en callarse cuando hablan otros clubes que no son el blanco, al que este lunes fusiló públicamente mediante las redes sociales.

Escondido tras la pantalla, Tebas volvió a arremeter contra el Real Madrid por su dura carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes a modo de protesta contra el sistema arbitral que rige en la Liga. Sin embargo, cuando Barça, de forma muy reciente, y Atlético, hace justo dos años, clamaron por el arbitraje español, el silencio del ejecutivo fue absolutamente sepulcral.

El Real Madrid expuso con esa carta los motivos que le han llevado a ese hartazgo con los árbitros, acrecentado tras la no expulsión a Carlos Romero el pasado sábado en Cornellá, el artífice de una entrada criminal sobre Kylian Mbappé merecedora de tarjeta rojo a ojos del mundo del fútbol. Pero esto viene de años, con un trasfondo oscuro e inolvidable que no es otro, sino el caso Negreira.

No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo.

Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 3, 2025

El club blanco no olvida los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante dos décadas, lo cual sostiene que no sólo afectó a su participación en el pasado, sino que sigue repercutiendo en el presente al haber árbitros que pitan actualmente que tuvieron relación directa con Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero.

Tebas defiende a Barça y Atlético y mancha al Real Madrid

Todo ello quedó manifiesto en una carta a la que Tebas reaccionó con furia, afirmando que el Real Madrid puede dar «pocas lecciones» sobre «sistemas corruptos». No se supo nada del presidente de la Liga cuando hace 15 días Joan Laporta, presidente del Barcelona, explotó contra los árbitros en la puerta de los juzgados de la Ciudad Condal.

Su queja ante los medios de comunicación llegó dos días después del empate de su equipo en Getafe, donde a juicio de Laporta se produjo un agarrón de Uche sobre Koundé dentro del área que no fue castigado por González Fuertes ni por el VAR, que no avisó al árbitro de campo. «Lo del arbitraje en Getafe fue una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé es un escándalo. Y creo que lo tendríais que repetir más veces porque es un escándalo lo del penalti a Koundé», exclamó Laporta. De la respuesta de Tebas todavía no hay rastro…

Si lo de Laporta fue sonado, más si cabe fue aquella incendiaria denuncia del propietario del Atlético, Jesús Gil Marín, tras el derbi madrileño de febrero de 2023 en el Santiago Bernabéu, cuando Gil Manzano expulsó a Ángel Correa al considerar que había agredido a Antonio Rüdiger sin el balón en juego. Con ese pretexto, el directivo colchonero atacó sin ningún tipo de reparo al Real Madrid. Tebas, por supuesto, calló y no defendió a la entidad blanca.

La escandalosa protesta del Gil Marín

«No podemos normalizar lo que es anormal. ¡Es lamentable! Siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral», apostilló en su día Gil Marín, unas palabras que por supuesto no fueron denunciadas por Tebas, que le tiene como mano derecha en la Liga.

Que Tebas trata de distinta forma al Real Madrid respecto al resto de equipos ya no es ningún secreto y es por eso que en el club blanco hay indiferencia absoluta cada vez que el presidente del campeonato doméstico abre la boca. Pero su valentía con uno y su silencio con otros ya empieza a ser algo molesto en Valdebebas, que no entienden como desde la propia patronal no se defiende al equipo que casi cada año lleva a España a lo más alto en la Champions y, por tanto, en Europa.