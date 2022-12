Tebas ataca a Vinicius tras denunciar el pasotismo de la Liga contra el racismo

Después de que Vinicius denunciase la actitud de la Liga respecto a los comportamientos racistas que sufre en los partidos, el presidente de la patronal, Javier Tebas, no ha dudado en atacar a la víctima de los sucesos pidiéndole que se informe «mejor».

«En la Liga llevamos años luchando contra el racismo. Vinicius, es muy desafortunado, injusto y no es cierto publicar que la Liga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor», escribió Javier Tebas en sus redes sociales claramente molesto con el jugador del Real Madrid.

En @laliga llevamos años luchando contra el RACISMO. @vinijr es muy desafortunado,injusto y no es cierto publicar que " @laliga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor.Estamos a tu disposición para que TODOS JUNTOS, vayamos en la misma dirección.👇 https://t.co/60US2Gyk1h

«Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos en la misma dirección», añadió Tebas para intentar maquillar sus duras palabras.

Vinicius Jr., tras recibir insultos racistas en Valladolid, denunció que los racistas siguen entrando a los estadios sin que la Liga haga «nada».

«Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada», aseguró el jugador blanco en sus redes sociales.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022