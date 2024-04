Surrealista: Lamine Yamal birló el MVP de un Clásico en el que el mejor fue Lucas Vázquez

Lamine Yamal se llevó de manera surrealista el MVP de un Clásico donde Lucas Vázquez fue el mejor del partido con un gol, una asistencia y un penalti provocado. El futbolista del Barcelona participó en el inicio de la jugada del 2-1 de Fermín López, y anotó el gol que finalmente fue anulado y que Lunin sacó sobre la línea. Hizo un buen partido el atacante culé, pero ni de lejos fue el mejor del encuentro como la Liga remarcó al final del mismo.

El Real Madrid, a la épica, se llevó el Clásico de la Liga EA Sports gracias a un gol de Jude Bellingham en el minuto 91. Los blancos remontaron el 1-2 de Fermín en el 69 con los tantos de Lucas Vázquez en el 73 y Jude en el tiempo de descuento.

El mejor de este Clásico que se llevó el Real Madrid fue sin duda Lucas Vázquez y no Lamine Yamal. El lateral gallego fue titular por delante de un Dani Carvajal que terminó agotado el pasado miércoles en Mánchester. El defensa madridista cuajó un partido prácticamente perfecto.

Lucas Vázquez empezó a ser protagonista en el minuto 18 cuando Pau Cubarsí le derribó dentro del área. Un penalti que Vinicius transformó para hacer el 1-1. Luego, en el 73, con 1-2 en el marcador, Lucas Vázquez empató el partido tras un gran centro de Vinicius. Pero había más. El gol ganador de Bellingham en el 91 fue tras asistencia de Lucas.

Un partidazo de Lucas Vázquez que bien merecía el MVP del Clásico. Pero la Liga decidió dárselo a un Lamine Yamal que esta vez no se lo merecía. El extremo del Barcelona y de la selección española es un jugador fantástico, pero no fue en el Bernabéu el mejor del Clásico ni de lejos. Lo mejor de Lamine fue participar en el gol de Fermín con un buen remate que despejó Lunin. También metió el posible gol que Lunin sacó sobre la línea y que no subió al marcador.

Lucas mereció el MVP

Lucas Vázquez será titular en la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern, ya que Carvajal será baja por sanción, y el gallego volvió a demostrar por enésima vez contra el Barcelona que se puede contar con él siempre que Ancelotti lo estime oportuno. El canterano fue titular contra los azulgranas y no sólo estuvo perfecto en defensa, sino que también sumó en ataque. Y tanto que lo hizo.

Y es que, de sus botas nació el penalti que, a la postre, dio el empate al Real Madrid en la primera mitad del Clásico. Lucas Vázquez pisó área, se deshizo del primer zaguero del Barcelona con una enorme calidad y, cuando Cubarsí salió a taparle, sí le paró, pero el jugador azulgrana cometió una infracción sobre el madridista que Soto Grado no dudó en señalar. Vinicius no falló desde los once metros.

Pero lo mejor lo tenía reservado para la segunda mitad. Con el Real Madrid otra perdiendo y viendo como se complicaba la Liga, Vinicius se inventó un pase al segundo palo donde apareció Lucas para batir de primeras a Ter Stegen y devolver la tranquilidad al bando madridista.