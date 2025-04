La sorprendente reacción de Alcaraz tras mencionar Ancelotti su lema de «cabeza, corazón y cojones»

Carlos Alcaraz confía mucho en la remontada del Real Madrid para el partido que los blancos disputarán este miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Arsenal en la vuelta de los cuartos de la Champions League. El tenista español, que se declaró en su día madridista confeso, se mostró muy sorprendido con la mención especial que le dedicó hoy Carlo Ancelotti sobre su conocido lema de «cabeza, corazón y cojones» para confiar en la posible machada.

Se trata de un enérgico mensaje que patentó en su día Alcaraz para animar a los jugadores y la afición del Real Madrid con el objetivo de pasar a las semifinales de la Champions. Al ser preguntado en rueda de prensa sobre esas palabras mencionadas por Ancelotti, el tenista murciano se ha mostrado encantado. Hasta en las propias redes sociales reaccionó Alcaraz a las declaraciones que el entrenador madridista le dedicó en la previa del crucial partido de este miércoles.

«Me lo habían dicho y no me lo creía, hasta dónde ha llegado el lema de mi abuelo, es increíble que alguien como Ancelotti lo diga para un equipo como el Madrid. Me alegra mucho que ese lema de mi abuelo llegue a esa magnitud. Si ganan, será por eso», ha asegurado entre risas el español.

Alcaraz consiguió pasar de ronda en el Conde de Godó. Se trata de su undécima victoria en el campeonato que se disputa en Barcelona. El español logró el triunfo ante el estadounidense Ethan Quinn por 6-2 y 7-6 en un duelo que se le complicó en algunas fases, teniendo incluso que remontar en el segundo set.

La conquista del Masters 1.000 de Montecarlo le ha permitido a Alcaraz recuperar el número 2 del ranking mundial y ganar confianza en su juego, pero el tenista murciano ha apuntado que también le obliga a resetear antes de intentar luchar nuevamente por el título en Barcelona.