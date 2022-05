Ferland Mendy se ha metido en un nuevo negocio en auge relacionado con la compra y venta de tokens ligados a deportistas, artistas o influencers llamada Royaltiz. Se trata de una plataforma francesa en la que los usuarios pueden comprar ROY, tokens virtuales de cada talento, con el objetivo de poder venderlo en un futuro a un precio mayor, según la oferta y demanda de cada uno de ellos.

Royaltiz consta de tres cofundadores: Christophe Vattier, su CEO y ex de McKinsey, Caisse des Dépôts o GoBeep entre otros; Kevin Crouvizier, su director de operaciones (COO), ex de JeuxVideo.fr, M6, Check o Gobeep; y Didier Quillot, asesor y ex CEO de la Ligue 1, Orange o Lagardere Media. En total son más de 10 personas entre ingenieros, productores, marketing y abogados implicados en esta nueva plataforma.

El madridista es una de las últimas tendencias que se une a Royaltiz, que ya cuenta con otros futbolistas como Riyad Mahrez (Manchester City), Presnel Kimpembe (PSG), Moise Kean (Juventus), Layvin Kurzawa (PSG), Gabriel Paulista (Valencia) o David Neres (Ajax), entre otros,

Según Royaltiz, la plataforma permite «apostar por sus celebridades favoritas o las estrellas del mañana para obtener una proporción de sus ingresos futuros» y divide el proceso en tres pasos. Comprar ROY, venderlos estableciendo el mejor precio en el momento adecuado y por último la retirada de ganancias: «Compre ROY al precio más bajo y venda cuando su valor sea más alto. La evolución de los precios se basa en la oferta y la demanda entre los usuarios».

Mendy se ha unido a Royaltiz unos días antes de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. El futbolista saldrá al mercado en la plataforma con 25.000 ROY con un valor de 2 euros cada uno este próximo viernes 20 de mayo. Por el momento está disponible una lista de espera para poder acceder a su compra con cierta prioridad. Con motivo de su salida y la final de Champions, Royaltiz lanza una promoción y regala 0,20 céntimos por ROY adquirido si el Mendy y el equipo blanco se lleva la Orejona.

El propio jugador anunció en sus redes sociales su asociación con Royaltiz: «Por primera vez, compartiré mi éxito con mi comunidad y fans. Royatiz es una plataforma para invertir en celebridades o estrellas emergentes». En el vídeo promocional que compartió, Mendy confiesa las tres primeras apuestas que hizo dentro de la plataforma: Presnel Kimpembe (PSG), James Lea-Siliki (Stade Rennais), Jonathan Ikoné (Fiorentina).