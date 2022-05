Inda: «Mbappé todavía no ha firmado con el Real Madrid»

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló en primicia desde su silla personalizada que, pese a todos los rumores, Kylian Mbappé todavía no ha estampado su firma en el contrato que el Real Madrid le ha puesto sobre la mesa.

«Tengo sensación de que es una puja y él es muy listo. Está demostrando una actitud de vendedor de narices. En el club me dicen que no hay nada firmado. Un día da una de cal y a las semanas otra de arena. Con el Madrid está hecho, tiene la voluntad de venir, no ha renovado. Tiene presiones brutales con llamadas como las de Macon, el emir de Qatar… El presidente de la República se tiene que dedicar a que haya seguridad en el país, en la economía, en Rusia…», comenzó explicando Eduardo Inda. «El chico está sufriendo una presión inmensa y está generando expectativa y morbo a las dos partes y sacar mayor tajada», dijo el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

El final de temporada se acerca y Kylian Mbappé no tardará mucho en anunciar su futuro. Las últimas palabras del futbolista francés, que ha sido elegido como mejor jugador de la Ligue1 por tercera vez consecutiva, suenan a despedida y su destino sería el Real Madrid, pero todavía no está cerrado porque no ha firmado el contrato con el club blanco.

Los últimos meses han sido muy moviditos en el culebrón Mbappé. El francés siempre ha sido ambiguo en sus mensajes, dejando claro que tanto la opción de continuar en el PSG como coger el camino hacia el Real Madrid tenía el mismo número de posibilidades. La intención del todavía futbolista del club parisino siempre ha sido la de vestirse de blanco, pero su fichaje tampoco está siendo fácil.

La prima de fichaje y el porcentaje de los derechos publicitarios han sido los dos puntos más complicados en la negociación. En el PSG le ofrecen más dinero por firmar y también le dan el 100% de los derechos, pero su intención es la de recalar en el Real Madrid, por lo que todo se ha ido alargando en el tiempo y es el principal motivo por el que a día de hoy no haya firmado su contrato con el club de Concha Espina.