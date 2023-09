Simeone se une a Gil Marín en su cruzada contra el Real Madrid tras ser beneficiado contra Osasuna

Diego Pablo Simeone atizó al Real Madrid tras la victoria del Atlético de Madrid en Osasuna por 0-2, ratificando las palabras del consejero delegado de su club, Miguel Ángel Gil Marín, en las que acusaba al equipo blanco de adulterar la competición y crear un clima insoportable para los árbitros. Cuando el entrenador argentino fue preguntado por esta polémica afirmación, respondió que dijo «lo que muchos a veces no quieren comentar».

«Está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando obviamente el árbitro que tiene que dirigir recibe todo lo que recibió el árbitro que terminó el partido anterior (Alberola Rojas)», añadió Simeone refiriéndose a Gil Marín y a la victoria de los suyos en el derbi.

🗣️ "Termina diciendo lo que muchos a veces no quieren comentar" 👉🏻 Diego Pablo Simeone, en #DAZN, sobre las palabras de Miguel Ángel Marín en referencia a la presión del Real Madrid sobre los árbitros #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/aqkr006jRS — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2023

Sin embargo, el argentino no cayó en que sus palabras llegaban tan sólo unos instantes después de que un encuentro que se saldó con tres expulsiones: dos de Osasuna (Chimy Ávila y Jagoba Arrasate) y una del Atlético (Álvaro Morata), pero sobre todo después de una acción polémica en la que el colegiado Martínez Munuera anuló un gol legal a David García.

El gol anulado a @Osasuna 🎥 Martínez Munuera anuló el tanto de David García por una falta de Aimar Oroz sobre Witsel #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/UQQib83g5j — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2023

Al parecer, un leve contacto entre Witsel y Aimar Oroz fue interpretado como un empujón del ’10’ de Osasuna y sirvió para invalidar un tanto que hubiera supuesto el 1-1. Desgraciadamente, para los locales el segundo del Atlético sólo llegó seis minutos más tarde, obra de Rodrigo Riquelme. Precisamente el ‘Cholo’ también fue preguntado por dicha jugada, pero no la había podido ver repetida todavía.

«Desde donde estoy yo es imposible de ver todavía, no la vi en televisión. Me dicen que hay un golpe de Witsel cuando el jugador avanza. Le golpea», acabó respondiendo cuando en DAZN le retransmitieron el gol anulado. El propio Aimar Oroz también se mojó sobre el asunto nada más finalizar el choque: «Giménez me mete un empujón y al ir para atrás le toco un poco la mano, pero nada de codo ni nada. Le toco un poco con los dedos y ya está», explicó con claro gesto de enfado.

Buen momento del Atlético

En cuanto a fútbol, Simeone también valoró la importante victoria de su equipo en El Sadar, con la que escala hasta los puestos de Europa League y deja a tiro la Champions. Cabe recordar que el conjunto colchonero aún tiene pendiente ese choque ante el Sevilla, que se aplazó por las fuertes lluvias que provocó la DANA a principios de septiembre.

«Cada vez que venimos es complejo. El partido no termina nunca. Sabemos que vamos a encontrarnos con centros que te van metiendo atrás y no puedes a salir, al Barça le costó ya muchísimo y a nosotros no fue menos. En el primer tiempo mejor, más controlado, en el segundo el cansancio nos dejó sin fuerzas para salir y ellos generaron muchos centros que dan sensación de peligro y de que no puedes salir. Apareció un buen contragolpe y luego pudimos acabar con un resultado más holgado que no hubiera sido justo. Victoria muy importante y a descansar ya mismo», sentenció Simeone.