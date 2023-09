El Real Madrid pasa de Gil Marín: «A palabras necias…»

«A palabras necias…». Así responden desde el Real Madrid cuando se les pregunta cómo han sentado las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. En el club blanco pasan absolutamente de lo que diga el mandatario rojiblanco pública o, como en esta ocasión, de manera privada. No le dan más importancia y lo asumen como una más de una persona que siempre que tiene oportunidad carga contra la entidad madridista.

El CEO del Atlético de Madrid habría afirmado a su círculo íntimo que la entidad madridista «adultera la competición y crea un clima insoportable para los aficionados». «Es el colmo, el árbitro acierta, como han coincidido todos los analistas arbitrales, y aun así la maquinaria se lo lleva todo por delante. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición», habría añadido, manteniendo en su discurso de la temporada pasada tras el derbi de Copa del Rey cuando emitió un comunicado en la misma línea.

Estas palabras, desveladas por Marca y que no ha desmentido el Atlético de Madrid, no se comprenden en el Real Madrid, donde no entiende el motivo que lleva al Atlético de Madrid a cargar de manera sistemática contra ellos, mientras no tienen ningún problema en callar cuando hay polémica arbitral que ellos les afecta cuando les sucede con otro equipo.

Relaciones rotas

Las relaciones entre Real Madrid y Atlético de Madrid están rotas y actitudes como esta dan más argumentos a los blancos para continuar así. La cordialidad con Enrique Cerezo se mantiene, pero con Miguel Ángel Gil Marín es inexistente.

Además, el pacto de no agresión del pasado, especialmente para los canteranos, ya no existe. Esto agrava más la mala relación y desde el Real Madrid están convencidos que este pacto verbal les perjudicaba claramente, ya que son más los jóvenes que quieren jugar en Valdebebas que en el Cerro del Espino.

Ancelotti critica a Miguel Ángel Gil

«No hago caso a lo que dice el dueño o presidente del Atlético de Madrid. Cada uno dice o hace lo que quiere. Simplemente, digo que para mí se ha equivocado a lo grande. Nadie es perfecto», dijo Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado por las palabras de Miguel Ángel Gil Marín.

El entrenador del Real Madrid dejó clara su postura sobre las palabras de Miguel Ángel Gil tras la victoria de los blancos frente a Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. El italiano está en la misma tónica del club: molesta, pero no ofende.

El arbitraje del derbi

Estas palabras llegan tras un derbi que el Atlético de Madrid ganó por 3-1 en el Metropolitano, pero que no estuvo exento de polémica. Javier Alberola Rojas tomó varias decisiones sobre el campo que Guillermo Cuadra Fernández no le corrigió en el VAR que perjudicó a los blancos.

En primer lugar, el primer gol del Atlético llegó tras una clara falta sobre Bellingham que no fue señalada. Después, pudo perdonar una tarjeta roja a Giménez por una dura falta sobre Rodrygo y en el minuto 44, el colegiado anuló un gol a Camavinga por un supuesto fuera de juego posicional de Rüdiger que no intervino para nada en la jugada. Tres acciones polémicas que enfadaron al Real Madrid, aunque Ancelotti en rueda de prensa no se pronunció sobre esto.

Sí lo hizo Real Madrid TV en las horas posteriores al derbi. El medio oficial del club blanco evidenció las jugadas polémicas que, a su juicio, perjudicaron a los de Carlo Ancelotti.