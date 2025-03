Simeone: «La pelota no se mueve ni un poquito cuando Julián Álvarez patea»

El Atlético se quedó con los méritos y el Madrid con la gloria. Los rojiblancos empujaron, igualaron la eliminatoria y dejaron en K.O técnico Pero… ¿En cuantas batallas de Champions parecía tumbado y de cuantas se ha levantado el equipo blanco? Pues eso. Aguantó, aguantó y volvió a aguantar. Y Julián Álvarez, que había hecho todo bien, se resbaló y tocó dos veces el balón. La diosa fortuna volvió a ser esquivo a un valiente equipo de Simeone.

«Los jugadores que estaban hoy no estaban en las anteriores. Sólo Oblak y Correa. No es para valorar el pasado. Hicimos un partido muy bueno. Competimos de una manera incréible, pudimos ampliar el marcador en algún pasaje. Llegamos a los penales. El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar. No pudimos ganar al Madrid en Champions, pero la pasaron mal todas. Celebrarán habernos ganado, pero cuando estén solos pensarán. ‘Estos siempre nos joden’», dijo Simeone.

«Hicimos un partido increíble. Con mucha fuerza, energía y esfuerzo. Jugamos en equipo. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve un poquito. Nunca vi un penalti que llamaran al VAR. Quiero creer que habrán visto que la tocó dos veces».

«La gente se va con el dolor de quedar eliminados, pero sabiendo que su equipo dejó todo. Hay dos maneras de irse a dormir. Una que es pensando que no pudimos competir y hacer lo que queríamos hacer. Y otras que es pensando que se dio todo. Y este equipo dio todo. Fue un día muy bonito. Desgraciadamente no nos tocó seguir en esta competición, pero me voy en paz», aseguró Simeone.

«Está claro que cuando uno queda eliminado de esta manera no es fácil digerirlo. Tenemos un gran partido el fin de semana. Llegaremos cansados y golpeados. Competimos en los dos partidos como había que competir».

«Son un equipo increíble con jugadores como Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Brahim… Competimos contra el mejor equipo del mundo. En Champions son muy fuertes».