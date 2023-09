Sergio Ramos: «Espero que el Bernabéu me reciba con el mismo cariño que yo les tengo a ellos»

Sergio Ramos tuvo este miércoles una bienvenida por todo lo alto en el Estadio Sánchez Pizjuán como nuevo jugador del Sevilla ante más de 20.000 aficionados. El de Camas se mostró visiblemente emocionado por volver a su casa 18 años después, pero también quiso mandar un guiño al Real Madrid donde pasó la mitad de su vida.

«He pasado media vida en Sevilla y en Madrid, tengo el corazón partido por la mitad, y espero que me reciban con el mismo cariño que yo les tengo a ellos», comentaba el ex jugador del Paris Saint-Germain sobre el recibimiento que tendrá cuando pise el Estadio Santiago Bernabéu. No obstante, para ese acontecimiento todavía quedan varios meses ya que no será hasta el último fin de semana de febrero de 2024 cuando el conjunto hispalense visite el feudo madridista.

También podría darse la posibilidad de tener que lanzar un penalti ante el Real Madrid, pero dejó claro que depende de Rakitic, capitán del equipo y encargado de esta faceta: «Eso depende del míster y los lanzadores. Siempre me han gustado los retos y el tema de los penaltis, habrá que hablar con Ivan a ver cómo considera. Me encanta hacer mi trabajo y si esa circunstancia se da tendré que ejecutarlo».

Otro de los tantos temas que se tocaron en rueda de prensa fue sobre la rivalidad Sevilla-Betis y si existió alguna posibilidad de recalar en el conjunto bético: «No, para nada. EL único equipo en el que me podía haber quedado en España era el Sevilla. El Betis es implanteable. Hay que agradecer en la despedida de Joaquín. Lo bonito del fútbol es que sirve para mí y reconocer a los jugadores de la casa».

Sergio Ramos no tuvo reparos en lanzar un pequeño dardo al Betis y a su afición comparándola con la del Sevilla: «No hay color, si nos ponemos a comparar nuestra afición y la del Betis… Me pintaría de rojo. Tenemos una afición de largo mucho mejor, aunque estoy agradecido».