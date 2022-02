Los señalados de Ancelotti en San Mamés.

El Real Madrid salió de San Mamés eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey y con la sensación de que tres futbolistas que deberían sumar en la plantilla han quedado muy señalados. Bale, Hazard y Jovic no jugaron ni un solo minuto ante el Athletic. De hecho, el galés y el serbio ni siquiera saltaron a calentar, mientras que el belga sí lo hizo para terminar sentándose en el banquillo minutos antes de que Berenguer hiciese el gol que terminó dando la victoria a los de Marcelino. Esta decisión provocó las risas de Gareth, aunque lo preocupante es que Ancelotti ha demostrado que no confía en ninguno de ellos.

Tras el encuentro Ancelotti fue preguntado por ello y su respuesta, lejos de poner punto final al debate, sorprendió a todos. “No tengo nada que decir. No hay castigados. Tampoco jugaron Ceballos, Vallejo… Están al mismo nivel que los otros que no han jugado. Hay que ser justos», aseguró el italiano. Si bien es cierto que sólo jugaron dos futbolistas que comenzaron el encuentro en el banquillo, las ausencias de Bale, Jovic y Hazard no dejan de ser noticiosas.

De hecho, la ausencia más lógica era la de Bale. El galés no juega un partido con el Real Madrid desde el pasado 28 de agosto. En todo este tiempo sólo ha entrado en cuatro convocatorias y nunca llegó a disputar ni un minuto. Por ejemplo, en Elche en los octavos de final de la Copa sí calentó, aunque Carletto no le dio entrada. Distinto es el caso de Hazard y Jovic.

Sin Karim Benzema, ausencia por lesión, y con Vinicius y Rodrygo recién llegado de los partidos con Brasil, lo esperable es que como mínimo uno de los dos, si no ambos, entrasen de inicio, pero Ancelotti sorprendió apostando por los dos brasileños y con Asensio como falso delantero centro. Es decir, sin una referencia clara arriba. Luego, con el transcurrir del partido, tampoco vio oportuno dar entrada a dos futbolistas que no terminan de demostrar su mejor nivel, pero que en la segunda mitad de temporada sería importante para los intereses madridistas que estuviesen enchufados