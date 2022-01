Gareth Bale está presente en la lista de convocados para el duelo que enfrentará en el Martínez Valero a Elche y Real Madrid. El galés no entraba en una lista desde el pasado 11 de diciembre, cuando fue citado para el derbi liguero que midió a los blancos con el Atlético de Madrid un día después. Aquella noche en el Santiago Bernabéu no jugó un solo minuto, y es que no participa en un partido con la camiseta blanca desde el pasado 28 de agosto, cuando disputó 66 minutos ante el Betis en el encuentro perteneciente a la tercera jornada de Liga. 144 días después, diferentes lesiones no le han permitido estar disponible para Ancelotti, aunque sí ha podido participar en cuatro partidos con Gales. Una situación que tiene muy enfadado al club.

En el Real Madrid hay mucho malestar con Bale. El club sabe que no quiere jugar con el conjunto blanco, pero creen que está llevando la situación al límite. Hay voces desde dentro de la entidad que aseguran que “si mañana jugase Gales se recuperaría”. De hecho, no tienen la más mínima duda de que el próximo mes de marzo estará en perfecto estado para jugar la repesca del Mundial de Qatar con su país. Esta situación molesta mucho por Valdebebas, donde dan credibilidad a las múltiples dolencias que padece, pero también piensan que no se recupera todo lo rápido que podría.

Bale viajará a Elche, aunque en principio no jugará. Tras perderse la Supercopa de España en Arabia al tener “un poco cargada la espalda”, ha completado al mismo ritmo que sus compañeros los dos últimos entrenamientos, lo que le ha valido para estar en la convocatoria. Otra cosa es que Ancelotti se decante por darle la oportunidad de jugar. El italiano llegó al Real Madrid con la intención de recuperar la mejor versión del galés, pero el de Cadiff sólo respondió en los tres primeros partidos de Liga.

No se mueve

A pesar de esta delicada situación, Bale tiene claro que no se va a mover del Real Madrid en este mercado de invierno. El galés quiere terminar su contrato en conjunto blanco el próximo 30 de junio y una vez se desvincule de la entidad madridista buscará una nueva aventura. En Inglaterra siempre tendrá buen cartel, aunque no se puede descartar que a sus 32 años se decante por un campeonato menor como la MLS o, incluso, según algunos rumores, se retire.