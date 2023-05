Semana Bellingham

Comienza la semana de Jude Bellingham. Ya no hay marcha atrás. Tras finalizar la Bundesliga con lágrimas en los ojos por ver como le ‘regalaban’ el título al Bayern de Múnich, ya hay vía libre para terminar de sellar su fichaje por el Real Madrid. El club blanco siempre tuvo claro que no iba a hacer absolutamente nada de manera oficial hasta que los germanos no terminasen la competición, pero ya ha llegado el momento de poner el sello a la llegada del inglés al conjunto madridista.

El Real Madrid y el Borussia Dortmund lo tienen todo hablado y pactado. La pasada semana ambos clubes cerraron un acuerdo que adquirirá el carácter de oficial en los próximos días. Finalmente, el conjunto alemán ha cumplido el deseo del jugador, que quería vestir de blanco sí o sí, renunciando a la cantidad económica que exigían en un primer momento. Los blancos pagarán unos 100 millones de euros fijos en seis plazos y una cantidad cerca a los 30 millones de euros en variables. No se incluirán jugadores cedidos en la operación.

El Real Madrid ha dado forma en un contrato a lo hablado en las últimas semanas con el Borussia Dortmund, mientras que con el jugador ya lo tenía todo acordado desde hace varias semanas. El club blanco, que considera estratégico el fichaje del centrocampista, le ha ofrecido al joven futbolista británico un contrato que se extenderá hasta 2029, seis temporadas, con una cláusula de recesión de 1.000 millones de euros y un salario de unos 10 kilos netos por curso.

Sólo escuchó al Real Madrid

Bellingham siempre ha tenido claro que quería jugar en un club con historia, y nadie la tiene mejor que el Real Madrid, y que si lo podía evitar no iba a regresar a Inglaterra, donde se sintió poco querido cuando tuvo que poner rumbo a la Bundesliga. El centrocampista no olvida que cuando su carrera estaba empezando a despuntar nadie en su país se lanzó a por su fichaje y tuvo que ser el Borsussia Dortmund el que le diese la oportunidad de jugar en la élite.

Tras formarse y completar una gran temporada en el primer equipo del Birmingham en la campaña 2019-2020, ninguno de los grandes de la Premier apostó por el joven jugador, mientras que en Alemania sí le dieron la oportunidad y pagaron 25 millones de euros al club de la Championship. Un precio superior al de su valor de mercado, que en esos momentos era de 11 kilos.

Por otro lado, tal y como confesó el que fuese su entrenador en el Birmingham, el español Pep Clotet, en una entrevista concedida a OKDIARIO, Bellingham, tras dejar el Dortmund, iba a elegir un equipo con historia. «Yo creo que él escogerá un equipo donde realmente tenga una historia ganadora detrás. Y no hay tantos. Tenemos uno cerca de hecho. Para mí, poder ver a Jude en un equipo como el Real Madrid, que tiene una historia ganadora y que es un modelo de gestión, me llenaría de orgullo», aseguró.

De esta forma, Bellingham dijo «sí» al Real Madrid por convicción. El Manchester City o el Liverpool le podían pagar más que los blancos, pero lo la historia que tiene el rey de Europa no se compra. Al contrario de lo que pasó la temporada pasada con Mbappé, que sí prefirió el dinero, aunque tuvo que romper la palabra dada, el deseo del futbolista ha pesado por encima de todo y sólo ha querido escuchar a los blancos.