La segunda pretemporada de Courtois en el Real Madrid

Thibaut Courtois afronta la temporada más importante de su carrera, que es la de la redención, la de reivindicarse tras una rotura de ligamento cruzado en su rodilla casi un año después. El portero belga ha comenzado la pretemporada desde el primer día, pero no es la primera que hace este año, pues ya realizó una mini preparación antes de redebutar la pasada campaña antes de la final de la Champions League. Desde el club tienen un fe ciega en él y será uno de los jugadores más importantes para Carlo Ancelotti este nuevo curso.

Y es que el portero belga se rompió la rodilla el 10 de agosto de 2023. Y desde entonces luchó día a día para volver a ser el mejor del mundo. Y necesitó sólo cinco partidos a final de temporada para demostrar que había regresado al máximo nivel. Courtois redebutó el 4 de mayo de 2024 nueve meses después ante el Cádiz y dejó la portería a cero con una gran actuación. Cuatro días después se quedó en el banquillo en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Munich. Pero la Liga iba a ser suya tras el regreso.

Después disputó tres partidos más en la competición doméstica y volvió a dejar la portería a cero en las tres. Cero goles encajados en sus cuatro primeros partidos para demostrar que Courtois estaba siendo de nuevo Courtois. Trabajo en la sombra para volver a deslumbrar al mundo con sus espectaculares paradas. Y el premio a su esfuerzo, sacrificio y trabajo fue la titularidad que le dio Carlo Ancelotti en la final de la Champions League ante el Borussia, donde volvió a dejar la portería a cero y la Decimoquinta en casa.

Todo ello gracias a una mini pretemporada que hizo antes de volver a jugar. De la mano de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, los fisios, readaptadores y demás miembros del staff médico, Courtois regresó igual (o mejor) que antes de la lesión.

Courtois está al 100%

En una entrevista concedida a OKDIARIO antes de la final de la Champions League, Courtois declaró estar en plenas facultades para aquella cita: «Sí. Lo he demostrado en estos partidos que he jugado. Ante el Alavés y frente al Betis pude demostrar que no he perdido mi agilidad o capacidad física, incluso que he podido mejorar para generar más fuerza, más potencia y estoy muy bien. Yo creo que eso al final se nota. Me siento muy bien, por lo que no hay duda».

Por ello, ahora con la pretemporada desde el día uno, el Real Madrid se frota las manos con que pueda estar preparándose a destajo para seguir siendo, un año más, el portero más importante y determinante del mundo. Si ya lo demostró en la final de la Champions con apenas un mes de rodaje, el club blanco sabe que Courtois volverá a darle muchos puntos al equipo en la temporada más larga y con más títulos en juego (7) en la historia.

Además, el no haber ido a la Eurocopa le ha permitido descansar y desconectar durante más de un mes. Recargar pilas, pero sobre todo descansar con el objetivo de ponerse a punto para esta temporada que, como decimos, será la más larga de la historia.