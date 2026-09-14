El secreto de los 35 minutos que frena las lesiones del Real Madrid

Las lesiones fueron uno de los grandes problemas del Real Madrid durante las últimas temporadas. Una losa constante que condicionó alineaciones, obligó a improvisar soluciones y dejó la enfermería repleta durante demasiados meses. José Mourinho conocía los números cuando regresó al club, aunque no el funcionamiento interno que había detrás de ellos. Por eso, desde su llegada, decidió implantar un nuevo método.

El portugués ha puesto en marcha un plan global en el que participan futbolistas, cuerpo técnico, preparadores físicos y servicios médicos. Todos trabajan de manera coordinada con un objetivo común: detectar cualquier señal de alarma antes de que termine convirtiéndose en una lesión.

«Del pasado conozco los números, no conozco el proceso. Aquí estamos metidos en un plan global, normal, profesional, que es una interacción muy buena entre todos», explicó Mourinho antes del encuentro contra el Elche.

La prevención se ha convertido en una parte fundamental del trabajo diario en Valdebebas. Cada molestia, por pequeña que sea, se analiza. Los jugadores realizan ejercicios específicos de refuerzo y siguen planes individuales adaptados a sus necesidades. Un trabajo que apenas se ve, pero que está dando resultados.

Los 35 minutos invisibles

Mourinho también explicó por qué sus jugadores llegan con tanta antelación a Valdebebas. No es una norma destinada únicamente a aumentar la disciplina ni un capricho del entrenador. Antes de aparecer sobre el césped, la plantilla ya acumula una importante carga de trabajo en el gimnasio.

«Que los jugadores lleguen más pronto no es un capricho mío, es trabajo. Cuando los veis en el campo, ellos ya tienen 35 minutos de trabajo dentro», aseguró el portugués.

El mejor ejemplo de esta política de prevención se produjo contra el Rayo Vallecano. Fede Valverde fue sustituido al descanso después de sentir un pequeño problema. El uruguayo habría continuado jugando si el resultado hubiese sido 0-0, pero la ventaja de tres goles permitió al cuerpo técnico evitar cualquier riesgo.

«Vamos al límite del riesgo, pero con 3-0 vamos a proteger al jugador», explicó Mourinho. El portugués sabe que no todas las lesiones se pueden evitar. Los golpes, las entradas o los problemas traumáticos forman parte del fútbol y también requieren una dosis de suerte. Pero todo lo que pueda controlarse se vigila al milímetro.

Los resultados, por el momento, son positivos. Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick y Asencio ya han abandonado una enfermería en la que permanecen Rodrygo, Mendy y Militao. El central brasileño ya trabaja en solitario sobre el césped y ha entrado en la recta final de su recuperación.

Mourinho no ha encontrado ninguna fórmula mágica. Ha implantado trabajo, prevención y comunicación. Un método silencioso que comienza mucho antes de que los jugadores salten al césped y con el que el Real Madrid pretende dejar atrás definitivamente su pesadilla con las lesiones.