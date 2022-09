Kylian Mbappé vuelve a estar en boca de todos tras sus últimas declaraciones. El delantero volvió a dejar abierta la puerta a una posible salida al Real Madrid en el futuro: «Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido». El delantero tuvo la oportunidad de ir al Santiago Bernabéu este verano pero la rechazó para firmar un megacontrato de renovación con el PSG. Las cifras de dicho contrato han salido a la luz este martes y desvelan que el delantero será el mejor pagado del mundo.

El futbolista francés se ha hecho de oro tras ampliar su vinculación con el conjunto galo. Mbappé cobrará 250 millones de dólares (251,46 millones de euros) por las tres campañas que ha firmado, unos 83 millones por temporada. Estas son las cifras del multimillonario contrato con las que el PSG , respaldado por Qatar, consiguió convencer a su delantero estrella para que se quedara en París y no se marchara al Real Madrid el pasado verano.

Además, Kylian ha recibido un bonus por la renovación de unos 125 millones, la mayor cantidad que se ha pagado por un jugador sin contrato en la historia del deporte. No obstante, pese a las elevadas cifras del contrato, el jugador ha recalcado que no se ha quedado en el Parque de los Príncipes por dinero, «porque allí donde vaya me van a dar dinero».

Sin embargo, las cifras desveladas por The New York Times desvelan que el futbolista ha firmado uno de los mayores contratos de la historia del fútbol. En su decisión influyeron mucho las palabras de Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien le instó a quedarse en la capital francesa. «Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito», le comentó el mandatario a la estrella del PSG e ídolo del país.