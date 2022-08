Mbappé da su podio del Balón de Oro

Kylian Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. El francés está en la lista de 30 jugadores que dio el viernes a conocer la revista France Football. En el día en el que vuelve a una convocatoria con el PSG, el de Bondy da su Top-3 de candidatos. “Diría Benzema, yo y Mané”, asegura el galo.

Mbappé también aprovechó para hablar que de la relación que tiene el Real Madrid con este trofeo a lo largo de su historia. “El Real es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo. Hay un verdadero saber hacer, pero lo más importante es el terreno de juego. No es tu club el que va a conseguir tu Balón de Oro, eres tú. Sigo convencido de que algún día podré ganarlo en París”, aseguró.

El atacante también relata como estaba Messi, que este año no está entre los candidatos, horas antes de recoger su premio: “Hablé con Leo del Balón de Oro la mañana de la última ceremonia. Estaba supernervioso cuando fue a recoger su séptimo trofeo unas horas más tarde. Uno pensaría que estaba acostumbrado y que estaba tranquilo antes de una noche así. Pero no. Tal vez estaba pensando en lo que iba a decir, cómo iba a levantar su trofeo. Le dije: ‘¡No es posible! Yo, después de seis victorias, vengo con un puro a la noche’. Demuestra que ha conservado su alma de niño y que todavía se emociona. Él no está cansado”.

Por otro lado, señala que jugadores cree que deberían de haber ganado en algún momento el Balón de Oro: “Xavi e Iniesta es como si lo hubieran ganado cuando Leo se los llevó todos. Recuerdo su podio (en 2010) y teníamos la sensación de que el Balón de Oro era un poco de los tres, inseparables en el éxito del Barça. De hecho, el Thierry Henry del Arsenal se lo habría merecido. No se quedó muy lejos en 2003 ( 2º, detrás de Nedved). Era tan diferente a los demás…”

Mbappé también habla de cual es su primer recuerdo cuando le preguntan por el Balón de Oro: “Como para todos los de mi generación, el Balón de Oro se asocia inevitablemente a la batalla entre Leo y Cristiano. También recuerdo un poco a Ronaldinho. Pero, francamente, todo está sobredimensionado por los dos glotones que se han repartido el premio durante tanto tiempo. Todos los años, como todo el mundo, me preguntaba cuál de ellos lo conseguiría. Mirando hacia atrás, ese mano a mano fue bastante loco. En los días de la ceremonia, era divertido verlos cuando estaban uno al lado del otro y tratar de adivinar por sus caras cuál de ellos parecía más enfadado o disgustado porque sabía que no había ganado”.

Por último, no es capaz de elegir entre Cristiano Ronaldo o Messi: “Es como elegir entre tu padre y tu madre: no puedes hacerlo y no puedes preguntar”.