Rüdiger y Courtois escuchan el consejo del Real Madrid

Antonio Rüdiger y Thibaut Courtois han dado un paso que gusta mucho al Real Madrid. Los dos superan la treintena, tienen contrato hasta el 30 de junio de 2027 y han decidido reducir su carga con sus respectivas selecciones. El central ha cerrado definitivamente su etapa con Alemania. El portero, por ahora, ha renunciado a disputar la Liga de Naciones con Bélgica. Dos decisiones diferentes, pero con un mismo resultado: más descanso y más tiempo para centrarse en el club blanco.

El Real Madrid siempre ha cuidado mucho las últimas renovaciones de sus jugadores veteranos. La política es conocida: contratos de un año y revisión al final de cada temporada. En esas conversaciones, el club también suele recomendar que reduzcan sus compromisos internacionales o abandonen sus selecciones. No se trata de una condición escrita, pero sí de una sugerencia que se repite. Menos viajes, menos partidos y más tiempo para recuperarse. Con Luka Modric no fueron capaces. El croata mantuvo hasta el final su compromiso con su país y, a sus 40 años, todavía continúa jugando con Croacia.

Rüdiger sí ha dado el paso. El alemán renovó este verano por una temporada más, hasta 2027, y el pasado 1 de septiembre anunció su retirada de la selección. A sus 33 años y después de 86 partidos como internacional, entendió que había llegado el momento de dejar espacio a una nueva generación. Su decisión fue recibida de manera muy positiva en el Real Madrid. El central podrá aprovechar todos los parones para descansar y trabajar en Valdebebas, algo especialmente importante después de los problemas físicos que arrastró durante la pasada temporada. Rüdiger amplió su contrato hasta 2027 antes de cerrar su etapa con Alemania.

El caso de Courtois no es definitivo. El guardameta, de 34 años, ha acordado con el seleccionador belga, Mark van Bommel, no participar en la Liga de Naciones. Su intención inicial es regresar para las eliminatorias de la Eurocopa y competir de nuevo por la titularidad. No ha renunciado a Bélgica, pero ha elegido parar. Courtois sabe que su físico necesita descanso después de varias temporadas marcadas por lesiones graves y por un calendario cada vez más exigente. El Real Madrid comparte esa decisión y valora que el portero priorice su recuperación. El belga mantiene abierta la puerta a regresar a su selección.

Ahora queda pendiente su renovación. Courtois termina contrato en 2027 y tendrá que sentarse con el Real Madrid para negociar su futuro. Las dos partes están condenadas a entenderse. El club sigue considerándolo el mejor portero del mundo y el belga quiere continuar en el Santiago Bernabéu. En las próximas semanas se espera que alcancen un acuerdo para ampliar su contrato una temporada más, hasta 2028. Su nivel no ofrece dudas. Contra el Inter volvió a sostener al equipo con varias paradas decisivas.

Rüdiger ya renovó y veremos qué sucede con él cuando vuelva a acercarse el final de su contrato. Courtois será el siguiente. Los dos han escuchado el mensaje del Real Madrid y han reducido su presencia internacional. Uno para siempre. El otro, de momento. En Valdebebas agradecen el gesto.