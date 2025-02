Rüdiger y Alaba entrenan con el grupo y apuntan al City

La enfermería del Real Madrid se va vaciando poco a poco. Carlo Ancelotti ha recibido dos buenas noticias este lunes. Antonio Rüdiger y David Alaba han completado el entrenamiento con el grupo y apuntan al partido del miércoles contra el Manchester City. Los dos centrales han completado la sesión con normalidad y podrían estar en la convocatoria para el encuentro de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Champions League contra el conjunto de Pep Guardiola.

Rüdiger y Alaba pasarán el examen final este martes en la previa del partido para ver si pueden entrar en la lista. El central alemán se lesionó contra el Espanyol y el parte médico señaló que sufría «una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha»; mientras que el austriaco tenía «una lesión en el aductor de la pierna izquierda». Estas bajas dejaron coja a la zaga madridista, pero los tiempos estimados se han cumplido y ambos podrían volver contra el City.

De confirmarse su presencia en el encuentro que pitará el rumano Ivstán Kovács, Ancelotti recuperaría a una pieza clave en defensa como es Rüdiger. El central germano se ha convertido en la criptonita de Erling Haaland. Con él sobre el campo, el noruego nunca ha logrado marcarle un gol al Real Madrid. De hecho, sus primeros tantos ante el conjunto blanco llegaron en la ida de este playoff aprovechando la ausencia del alemán, que siempre lograr anularle por completo.

Lucas Vázquez está descartado

Quien no estará es Lucas Vázquez, que continúa con su proceso de recuperación y no llega a tiempo para el partido ante el Manchester City. El gallego no entrará en la lista de Ancelotti y Valverde volverá a actuar de lateral derecho. Es por eso que el técnico del Real Madrid está mimando al uruguayo, que se ejercitó este lunes en el interior de las instalaciones y realizó trabajo específico. Pero no hay nada de que preocuparse. Valverde volverá a entrenar con el grupo este martes en la previa del partido.

Por otro lado, Vallejo se trató en el interior por unas molestias musculares y es duda para el miércoles. Aunque Ancelotti dejó muy claro que no cuenta con él porque «se acaba su contrato y preferimos dar más oportunidad a los jóvenes». Su presencia en la convocatoria para el encuentro de Champions League no está asegurada.