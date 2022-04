Ronaldinho: «Mbappé no me recuerda a Ronaldo Nazario»

Ronaldinho Gaucho ha regresado a Barcelona este martes para la presentación del juego Metasoccer, el nuevo juego de fútbol en el Metaverso del que es embajador. El ex azulgrana aprovechó su presencia en la Ciudad Condal para hacer entrevistas y repasar la actualidad del fútbol y de su ex equipo, además de hablar sobre uno de los grandes nombres de este deporte y principal objetivo del Madrid, Kylian Mbappé.

Al ser preguntado por el futbolista actual en el que se ve reflejado, el brasileño dio el nombre del delantero del PSG, aunque asegura que no le recuerda a su compatriota Ronaldo Nazario. «Hay muchos jugadores con las mismas características de juego. Mbappé, Neymar, Messi… Son los jugadores que me gusta ver en los partidos. ¿Se parece el francés a Nazario? La verdad es que Mbappé no me recuerda a él».

Respecto al Barça de Xavi, Ronaldinho se mostró muy feliz por lo que está logrando su ex compañero: «Estoy contentísimo por él, no tanto por el Barça. Ojalá que Xavi continúe así y esté cada día mejor». «Era un gran amigo y compañero. Ya se veía que iba por este camino porque desde dentro del campo ya miraba el fútbol como un entrenador, sabe muy bien cómo funciona el fútbol», añade sobre la etapa en la que compartieron vestuario.

Ronaldinho también se deshizo en elogios hacia su compatriota Vinicius. «Es un jugador joven que puede ayudar mucho a la selección junto con Neymar, pero no solo él, sino todo el equipo junto puede marcar la diferencia», comentó en La Pizarra de Quintana en Radio Marca. Mientras que de Pedri afirma que «es muy bueno y tiene mucha calidad. Va a hacer historia».

El brasileño también tuvo buenas palabras para Leo Messi, con el que coincidió durante los inicios del argentino en el Barça: «La primera vez que le vi, ya se notaba la calidad que tenía y que iba a hacer algo muy grande. Nos llevábamos muy bien. Es un gran amigo».