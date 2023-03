Rodrygo: «Sería un honor tener a Ancelotti en Brasil»

Rodrygo Goes, que portará el ’10’ con Brasil durante este parón de selecciones, ha hablado del futuro de su entrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti. Un futuro que podría estar ligado a la canarinha y del que también habló Ederson durante el parón.

«Hay una gran posibilidad de que Ancelotti sea el seleccionador de Brasil» afirmó Ederson, guardameta del Manchester City, en una rueda de prensa durante la concentración de la selección brasileña en Marrucos. El tema más comentado durante este parón en Brasil, con Ramón Menezes como técnico interino, es el posible futuro de Ancelotti en la selección canarinha.

«Ancelotti tiene experiencia y lo ha ganado todo. Sabe gestionar un grupo, algo que es muy importante. A veces un entrenador no tiene que ser el mejor tácticamente, porque el equipo ya corre por él. Maneja muy bien el vestuario y eso marca la diferencia. Lo hace todo sencillo y no inventa demasiadas cosas. Hace lo que hay que hacer. No se vuelve loco tácticamente, hace cosas simples y funciona», afirmaba Rodrygo sobre su entrenador en el Real Madrid.

En una entrevista en Globo Esporte, Rodrygo desveló las bromas que los brasileños le hacen a Ancelotti en el vestuario del Real Madrid con el tema de la selección brasileña: «Le decimos: ‘señor, ahí lo esperamos’. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí».

El jugador del Real Madrid también habló del penalti que falló en la tanda ante Croacia y que terminó con Brasil eliminada del Mundial de Qatar: «Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera fallarlo. Fue una sorpresa porque había marcado los últimos cinco que había lanzado. Nunca me he escondido de la responsabilidad. Sólo fallan los que los tiran y lamentablemente nos pasó a mí y a Marquinhos. Creo que fue uno de los momentos más tristes de mi vida por todo lo que veníamos haciendo en el Mundial. Yo particularmente venía jugando muy bien y siempre que entraba ayudaba de alguna manera. Mucha gente me envió mensajes de ánimo muy bonitos».