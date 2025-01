En las últimas horas, desde Arabia Saudí ha llegado una oferta más que suculenta con un destinatario claro: Rodrygo Goes. El país de Oriente Medio ha puesto, también, su punto de mira en el delantero brasileño. No es la primera ni será la última vez que esto sucede. Vinieron a por Rüdiger o Alaba, se llevaron a Nacho y tantean a Ancelotti y Vinicius. Pero en esta ocasión, no hay margen para la duda.

Tanto Rodrygo Goes como el Real Madrid tienen claro que el futuro pasa por estar juntos. Ambos se quieren y ambos se necesitan. La cantidad económica que ha llegado desde Arabia Saudí para el jugador es de esas que a uno le hacen dudar. Normal. 150 millones de euros por temporada. Un sueldo que asegura el porvenir de una familia entera para varias generaciones. Pero da igual. El brasileño tiene claro que a sus 24 años prima por encima de todo el proyecto deportivo.

Por otro lado, el Real Madrid también está convencido de que Rodrygo es un jugador generacional y capital en el proyecto de presente y futuro de la entidad madridista. Desde que llegó al club blanco en 2019 no ha dejado de progresar, dejando su firma en noches mágicas como aquella ante el Manchester City en las semifinales de la Champions de 2022. Dos goles para resucitar a un equipo que terminó semanas después tocando la gloria en París.

Por lo tanto, esta oferta mareante que ha llegado desde Arabia Saudí no será aceptada en estos momentos. Rodrygo quiere seguir disfrutando del sueño de su vida, que no es otro que ser una estrella en el Real Madrid, mientras que el club ni se plantea prescindir de un jugador que esta temporada ha dado un paso más al frente para demostrar que puede ser el socio perfecto de Mbappé.

No obstante, esta situación no es nueva para Rodrygo. En los últimos meses, han llegado ofertas de varios clubes importantes del continente. Manchester City, United, Liverpool, Arsenal y PSG se han interesado por él antes o después, pero el jugador brasileño tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid. Todos esos equipos tentaron al brasileño, le hicieron ver que le darían un gran proyecto, pero el brasileño siempre dejó claro que se quedaba en el Madrid. Incluso perdiendo dinero.

Especialmente fuerte ha sido el interés de Pep Guardiola, un enamorado del juego del brasileño. El Manchester City siempre está agazapado esperando cualquier duda del jugador, pero esta nunca llega, puesto que tiene clarísimo que el Real Madrid es su presente y, sobre todo, su futuro.

Precisamente el Manchester City será el rival del Real Madrid en Champions, en un duelo en el que Rodrygo se presenta como clave. El brasileño viene de marcar cuatro goles en los partidos en los que el equipo blanco certificó su pase a la próxima ronda de la Copa de Europa. Rodrygo marcó dos goles al Salzburgo y otros dos al Brest.