Rodrygo: «Lo tenía todo acordado con el Barcelona, pero la llamada del Madrid fue una sorpresa»

Rodrygo Goes es uno de los jugadores que más protagonismo está teniendo esta temporada con el Real Madrid. Ya sea desde el banquillo o como titular, el extremo brasileño está firmando su mejor campaña con el conjunto blanco. Ahora, en la previa al durísimo calendario que se le viene al equipo con los octavos de final de Champions League ante el Liverpool, la semifinal de Copa ante el Barça y los compromisos ligueros con el objetivo de recortar distancia al conjunto azulgrana, el ’21’ habló de sus siete títulos en menos de cuatro años: «No me lo hubiera creído, creo que no. Estoy bien, estoy bien, pero quiero ganar mucho más».

El extremo brasileño llegó al Real Madrid en 2019 cuando lo tenía todo hecho con el Barcelona: «Cuando mi padre me pasó la noticia… yo siempre cuento esta historia. Yo tenía dos camisetas: una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir. Pero estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera. Fue un susto pero luego uno de los momentos más felices de mi vida».

Por otro lado, Rodrygo demostró el puro ADN blanco, donde el hambre de ganar títulos está a la orden del día. Uno de ellos es la Copa del Rey ante el Barcelona, disputándose las semifinales entre marzo y abril: «Sea contra el Barça o contra cualquier equipo, estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de ganarla y claro, un Clásico siempre es muy especial. Tenemos muchos partidos antes y vamos a intentar ganar todos».

En una entrevista para GOAL, el ex del Santos confía en remontar el vuelo en la Liga y dar caza al Barcelona: «Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. Creo que, en mi primera temporada, también estábamos muchos puntos atrás de Atlético y luego remontamos. Está muy difícil pero vamos a intentar remontar e intentar ganar todos los partidos que quedan y ver lo que pasa».

Su rol en el equipo, alternando titularidades con suplencias desde su llegada a Madrid, fue un tema que el jugador también habló: «Ya no tengo mucho que hacer, solo seguir haciendo las cosas buenas que estoy haciendo, seguir trabajando cada día, seguir mejorando… yo veo que estoy mejor cada año que pasa, cada temporada estoy evolucionando. Ahora es cosa del míster, él decide, pero claro, tenemos muy buenos jugadores y tengo que respetar esto también, pero ya no veo tantas cosas diferentes que poder hacer. Seguir haciendo las cosas bien y cuando me toque jugar, estar ahí y hacerlo bien».

Ganar otra Champions

Ganar otra Champions League es uno de los objetivos principales del jugador, considerado como algo «especial»: «Siempre ha sido una competición especial para mí. Antes incluso de jugarla y ahora jugando desde la primera vez he jugado todos los partidos, he sido importante para mí equipo, ya gané una Champions, es una competición especial y espero seguir haciendo las cosas bien, espero hacer un buen partido contra el Liverpool, pasar la eliminatoria y, quién sabe, no sé, ganar otra Champions, sería muy bonito».