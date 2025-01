Rodrygo deja claro que es intocable en el día en el que el Real Madrid puede acordarse de sus errores

Rodrygo nunca falla a la cita cuando el himno de la Champions toca sus acordes. El brasileño fue capital en la victoria del Real Madrid contra el Brest en la última jornada de la fase de liga de la máxima competición continental. A pesar de que los blancos no hicieron un gran partido, como sucedió contra el Salzburgo en el Bernabéu hace una semana, hizo acto de presencia para marcar el primer gol de los de Ancelotti y sentenciar con el tercero.

Rodrygo está en un momento de forma espectacular. Desde el 14 de diciembre suma diez goles en once partidos, además de cuatro asistencias. Unos números espectaculares que mejora en la Champions, donde hizo dos grandes goles y pudo marcar otro, pero se topó con el portero.

Rodrygo Goes es un jugador capital para Carlo Ancelotti por ese trabajo silencioso que hace dentro del terreno de juego, pero que también le desgasta notablemente en lo físico. De los atacantes del Real Madrid, es el que más kilómetros recorre hacia atrás para defender, ya que Vinicius Junior y Kylian Mbappé, por orden del italiano o no, parecen estar liberados de esa faceta. Obviamente, esto le lastra y le quita lucidez ofensiva, pero el preparador trasalpino lo valora enormemente.

Tchouaméni volvió a dejar dudas

Mal partido del francés, que no estuvo a la altura jugando como central. Perdió varios balones que provocaron que el Brest generase ocasiones de peligro. Ancelotti insiste, pero Tchouaméni sigue dejando dudas en el centro de la defensa. Lo que es evidente es que es un futbolista intocable para el italiano.

Al Madrid le faltó hambre

No ante el Brest, pero sí antes. Mucho antes. El Real Madrid no jugará directamente en los octavos de final de la Champions. Marcar más goles al Salzburgo, haber empatado contra el Lille o no haber sido vapuleado por el Milan en el Bernabéu hubiese sido suficiente. Ahora, tendrán que cruzar los dedos para evitar al City y medirse al Celtic en dieciseisavos. En octavos esperaría el Atlético o Leverkusen.

