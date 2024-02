Riquelme se rinde a Kroos: «Es lo más parecido a Federer, puede jugar e irse a su casa sin bañarse»

Juan Román Riquelme mostró públicamente su asombro hacia tres de los futbolistas actuales del Real Madrid, destacando su admiración por Toni Kroos. El mítico centrocampista argentino se deshizo en elogios hacia uno de los capitanes, Dani Carvajal, Jude Bellingham y también con el alemán. Este último le deja especialmente boquiabierto al analizar su estético juego, comparándolo con una de las mayores leyendas de la historia del tenis, Roger Federer.

«Kroos, el alemán… Es lo más parecido a Federer jugando al tenis. Puede jugar a la pelota e irse a casa sin bañarse. Es lo mismo, una cosa increíble. Él juega a la pelota, no se tira a los pies, no se ensucia, no transpira…», dijo Riquelme sobre el líder del centro del campo de Carlo Ancelotti. El ex jugador del Villarreal y ahora presidente de Boca Juniors demostró su pasión por un Kroos que siempre ha tenido esa capacidad para jugar a la perfección y fajarse sin tener aspecto de haber sudado demasiado, al igual que el legendario tenista suizo.

Pero Riquelme también tuvo unas bonitas palabras para Bellingham y se sumó a la corriente de los que opinan que es el nuevo Zinedine Zidane. «Me gusta el ‘5’ del Real Madrid. Parece Zidane, el nuevo Zidane. Es muy bueno», comentó el argentino tras el último partido de su equipo, que ganó por 2-0 contra el Central Córdoba.

Lo más sorprendente de todas las alabanzas de Riquelme es que fueron espontáneas, cuando tan sólo había sido preguntado por si seguía viendo fútbol fuera de Argentina en TNT Sports. Por último, puso a Carvajal de ejemplo como futbolista no reconocido a pesar de su gran labor en el Real Madrid, donde ya lleva jugando más de 10 años.

"KROOS ES LO MÁS PARECIDO A FEDERER JUGANDO AL TENIS, PUEDE JUGAR A LA PELOTA E IRSE A LA CASA SIN BAÑARSE" Juan Román Riquelme sobre el volante alemán del Real Madrid#LPFxTNTSports pic.twitter.com/yidvbWPJXK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2024

Riquelme muestra su admiración por Kroos

«Lo que pasa es que son jugadores de un nivel fabuloso. ¿Por qué a veces tienen tanto reconocimiento algunos? Por ejemplo, Carvajal no tiene el reconocimiento que se merece. Y Carvajal va a estar entre los laterales derechos más grandes del Real Madrid. Es un jugador único, pero no tiene el reconocimiento que tienen otros», finalizó.

Riquelme ha sido el último en unirse a un movimiento producido en los últimos días que ha catapultado a Kroos a ser uno de los futbolistas de los que más se habla, especialmente porque se acerca la fecha en la que tendrá que decidir si continúa con su carrera profesional. A sus 34 años, el germano está viviendo una de sus mejores temporadas y, acompañado de un centro del campo de ensueño, es imprescindible en los esquemas de Ancelotti.

El vestuario del Madrid suspira por el alemán

Incluso sus propios compañeros piden a gritos su renovación más allá del presente curso. Dentro del vestuario del Real Madrid, los compañeros, esos jóvenes con un físico portentoso y calidad a raudales que tiene Ancelotti a su disposición, le piden al diesel germano que siga un año más. Pero alguno, ya ha dado un paso más y ha empezado a utilizar las redes sociales para lanzar públicamente la petición de su continuidad. Dos ejemplos son Vinicius Junior o Bellingham.

El que también estaría encantado con poder seguir contando con Kroos un curso más sería Ancelotti. Para el italiano, la presencia del alemán en el centro del campo es muy importante y está convencido de que todavía tiene fútbol en sus botas y en su cabeza para seguir aportando grandes momentos al Real Madrid.