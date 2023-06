Richarlison se pronuncia sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Richarlison se ha pronunciado acerca de la posibilidad de fichar por el Real Madrid. El delantero brasileño, que guarda una buena relación con Carlo Ancelotti de la etapa en la que ambos coincidieron en el Everton, ha dejado claro que sería «un sueño» fichar por el conjunto madridista, aunque ha sido autocrítico con su última temporada y ha afirmado que primero tiene que «demostrar» que lo merece. También ha hablado acerca de que el técnico de los blancos firme por Brasil.

«Todos los jugadores quieren ponerse la camiseta del Real Madrid, el club más grande del mundo», ha señalado Richarlison. El ariete, en la concentración de la canarinha en el Barcelona. Allí ha sido preguntado por la posibilidad de fichar este verano por el Madrid, puesto que ahora mismo únicamente cuenta con Vinicius, Rodrygo y Brahim en su plantilla.

«Tengo contrato, estoy en un club, tengo que demostrar por qué me ficharon por un alto precio. Esta temporada estuve a un bajo nivel, tuve lesiones. El sueño de cualquier jugador es vestir la camiseta del Real Madrid, pero tengo que demostrar que me lo merezco», ha revelado el jugador de Tottenham.

Sobre Carlo Ancelotti y la posibilidad de que se convierta en el próximo seleccionador de Brasil, Richarlison ha afirmado que les llevaría a pelear por todos los títulos y que, además, guarda con él una excelente relación de cuando coincidieron en el Everton y que, hoy por hoy, la siguen manteniendo: «Converso mucho con él. Es una amistad para siempre. Me ayudó mucho, me convertí en un fenómeno en sus manos. Él me llevaba a casa después de cada partido. Me sentía como su hijo».

Sobre la posibilidad de que el técnico del Real Madrid se convierta en el próximo seleccionador brasileño, Richarlison ha señalado que «si viene, seguro que nos ayudará mucho y pelearemos por todos los títulos».