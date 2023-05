Brasil vuelve a la carga con Ancelotti: «Es nuestro plan A»

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) vuelve a la carga con Carlo Ancelotti. El presidente del organismo, Ednaldo Rodrigues, ha vuelto a dejar claro que el actual entrenador del Real Madrid es su candidato número uno para ocupar el banquillo de la selección nacional, que sigue vacante desde la salida de Tite tras el Mundial de Qatar.

«Brasil tiene varios entrenadores competentes, a los que apreciamos mucho, pero tenemos un plan A y ese es precisamente Ancelotti. Tenemos la sensación de que esto va a funcionar. Creo que tiene un encanto para la selección brasileña. Conoce a la mayoría de los deportistas que juegan en la selección nacional y admira mucho el fútbol brasileño», subrayó Rodrigues.

Además de Ancelotti, cuya continuidad en el Real Madrid para la próxima temporada parece encarrilada, en la Confederación Brasileña también manejan otras alternativas como Dorival Júnior (Sao Paulo), Abel Ferreira (Palmeiras ) y Fernando Diniz (Fluminense).

«Son nombres muy importantes. Hemos visto su trabajo y el de otros entrenadores, que a veces no mencionamos, pero son competentes. La gente dice que Abel está fuera porque se pelea con la prensa y los árbitros, pero no es cierto. Es competente y los números lo demuestran, igual que ocurre con Diniz y Dorival. Lo que quiere la CBF es ganar el Mundial, no solo participar», avisó el mandatario en declaraciones a UOL Esporte.