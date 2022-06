El renuncio de Ferran Soriano con el Madrid tras escribir ‘La pelota no entra por azar’

Las palabras de Ferran Soriano, CEO del Manchester City, después de considerar que el Real Madrid mereció perder ante PSG, Chelsea, City y Liverpool y que los blancos conquistaron la Decimocuarta ‘por suerte’ siguen resonando en las redes sociales. Han sido muchos los que han reaccionado contra Soriano recordándole un libro que escribió hace unos años, titulado casualmente «La pelota no entra por azar».

«La gente habla ahora del éxito que ha tenido el Real Madrid en los últimos años y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Tal vez podría decir que merecieron perder contra el PSG, contra el Chelsea, contra nosotros y contra el Liverpool», opinó Soriano, máximo ejecutivo del Manchester City. Unas palabras que para muchos demuestran cierto resquemor todavía en la eliminación del equipo mancuniano tras una noche épica en el Santiago Bernabéu por parte de los de Carlo Ancelotti.

Otros han salido a recordarle cómo sus palabras de ahora chocan con un lema suyo de hace unos años. Y es que Soriano, en la actualidad CEO del Manchester City, fue también Vicepresidente y Director General del Barcelona, y tiempo atrás sacó un libro titulado «La pelota no entra por azar».

Esa suerte que no existía antes es la que ahora les priva de conquistar la Champions y hace que no sea, según las propias palabras de Soriano, la prioridad del City. “La Champions no es el núcleo de nuestros objetivos porque la suerte juega un papel. Hay un puñado de partidos en los que puede estar mal, como en semifinales, y estás fuera. El que gana la Liga es el mejor equipo de la Liga. Es lo que nos da de comer, lo que hacemos para ganarnos la vida”, dijo el CEO del City.