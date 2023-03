Las renovaciones del Real Madrid: muchas dudas y una certeza

El Real Madrid tiene siete jugadores que deben decidir su futuro en los próximos meses, ya que finalizan contrato el próximo 30 junio. Al único que no se le planteará ni siquiera la posibilidad de renovar será a Mariano Díaz, que hará las maletas el próximo verano en busca de otro equipo, al que llegará gratis. Situación diferente es la que tienen Benzema, Kroos, Modric, Asensio, Ceballos y Nacho Fernández. Todos ellos deben resolver su futuro y no todos seguirán en el club.

El que continuará, a día de hoy, una temporada más es Karim Benzema. El Real Madrid y el capitán lo tienen todo hablado y pactado para ampliar un curso más su vinculación, pero todavía no ha firmado. Su condición de Balón de Oro le renueva automáticamente, pero todavía no la ha ejercido. Eso sí, es probable que la próxima temporada sí tenga un sustituto de garantías, ya que el club peina el mercado en busca de un delantero.

Con Kroos las sensaciones han ido variando en las últimas semanas. Si hace no tanto en la cúpula creían que se iba a optar por la retirada del fútbol, en las últimas semanas, especialmente desde el Mundial de Clubes, la balanza se inclina a la continuidad. Si nada se tuerce, el alemán aceptará un año más de contrato.

En el lado opuesto está Modric. Tras el Mundial se entendía que Luka iba a renovar por la vía rápida, al igual que Benzema, pero en los últimos meses la situación es diferente. En el club no ha gustado su poca inteligencia a la hora de gestionar los esfuerzos con Croacia y con el Real Madrid, algo que él ha reconocido, pero a lo que no pone remedio. Seguirá yendo con su país, algo que asume el club, pero lo que no gusta tanto es que tiene pinta de que se seguirá dosificando lo justo. No obstante, salvo sorpresa, el plan de la entidad es ofrecerle la renovación por un año más.

El enfado de Ceballos

Por otro lado, Dani Ceballos está muy molesto con la gestión de los minutos que le está dando Ancelotti. El utrerano cree que ha demostrado merecer más protagonismo, pero el italiano le ha relegado a un papel secundario en los momentos clave. El club quiere renovarle, pero ahora mismo la situación es compleja, ya que no se siente importante y quiere jugar.

Asensio está en una situación parecida. Jorge Mendes, su representante, ya le ha hecho saber al club que quiere una ficha de 5,5 millones de euros, mientras que el Real Madrid le ofrece algo menos de cinco kilos por temporada y un contrato hasta 2027. Hasta hace no tanto, parecía que finalmente iban a llegar a un acuerdo, pero los pocos minutos que le está dando Ancelotti complican su continuidad. La entidad le ha dejado claro que tiene muy complicado ser titular por delante de Vinicius o Rodrygo.

Por último, Nacho decidirá su futuro. El Real Madrid le ofrecerá un año más de renovación, pero el jugador es el que tiene que decidir si sigue o se va en busca de nuevas oportunidades. La MLS es una opción que contempla y gana peso. En el club, en estos momentos, creen que está más cerca de hacer las maletas, renunciando a ser el quinto One Club Man del 14 veces campeón de Europa, que de firmar un nuevo contrato.