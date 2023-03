A Ceballos le crecen las dudas

Las dudas crecen en la cabeza de Dani Ceballos. El utrerano está contrariado tras no haber sido titular frente al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions y, especialmente, después de no haber jugado un sólo minuto contra el Barcelona en la Copa del Rey. El andaluz calentó, se sentó y volvió a calentar para, finalmente, ver como Ancelotti sólo gastaba tres de los cinco cambios de los que disponía y no le daba entrada. Estas últimas decisiones acrecientan el dilema del andaluz sobre su continuidad.

A Ceballos le dolió ser suplente contra el Liverpool. Sentía que no se lo merecía, pero pudo llegar a entenderlo. Ancelotti apostó por la velocidad de Rodrygo y, obviamente, no iba a prescindir de Luka Modric. El italiano ha demostrado con sus actos que siempre que estén bien y por delante haya un partido importante, el croata y Kroos son innegociables por el momento. En Anfield el alemán llegó muy justo.

Tras este partido, estaba seguro de que no iba a volver a ser titular hasta el encuentro contra el Betis, siempre especial para él, pero Ancelotti sí le puso de inicio en el derbi ante el Atlético de Madrid. Una sorpresa para el andaluz, que aquella tarde en el Bernabéu jugó 63 minutos. Lo que tampoco se esperaba, es que se quedase a cero en el Clásico. Imaginaba que no iba a formar parte del equipo titular, pero sí daba por hecho que iba a tener sus opciones. Más si cabe, viendo como el Real Madrid era incapaz de derribar el muro azulgrana.

Ceballos, que en este 2023 ha demostrado ser uno de los jugadores más en forma de la plantilla, ha visto como cuando han llegado los partidos decisivos los ha tenido que presenciar desde el banquillo. No fue titular en el Mundial de Clubes, ni ante el Liverpool ni frente al Barcelona.

En las próximas semanas, Ceballos deberá sentarse con el Real Madrid para tomar una decisión sobre su futuro. Acaba contrato el 30 de junio de 2023 y el club blanco está por la labor de ofrecerle la renovación. La duda es si la aceptará o buscará ir libre a otro equipo donde tenga un protagonismo mayor. Ahora mismo, nada está claro en su cabeza.