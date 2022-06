El Benfica ha aparecido en el escenario de salidas del Real Madrid. El conjunto portugués se postula como una de las opciones de Reinier Jesús para salir cedido este verano del conjunto blanco. Su infructuosa cesión al Borussia Dortmund y el hecho de ocupar plaza de extracomunitario colocan al joven brasileño en un callejón sin salida. Tiene que salir y opciones no le van a faltar. A la posible opción del Valladolid, ya publicado por OKDIARIO, se le une la del Benfica.

Medios portugueses apuntan a que el cuadro luso apuesta por Reinier para su proyecto esta temporada. Roger Schmidt se ha sentado en el banquillo lisboeta y se espera una gran revolución en su plantilla este curso. La venta recientemente de Darwin Núñez por 75 millones de euros ha dejado un buen pellizcazo en las arcas que les permitirán efectuar otras operaciones interesantes. Ya han fichado a David Neres, Bah y Musa y tienen objetivos como Ricardo Horta y ahora Reinier.

Es el diario Record el que lleva a portada a Reinier, ocupando el mayor espacio de este viernes 24. El medio aporta además palabras del padre del jugador, que habría manifestado que «mi hijo está entusiasmado, cuando te pretende un club de la dimensión del Benfica es imposible no estar contento» tras conocer el interés del las Águilas por obtener una cesión, confirmando los contactos iniciales para llegar a Portugal.

La opción del Benfica seduce principalmente por todo lo que puede aportar al jugador. Es un equipo puntero que lucha por títulos en Portugal, en el que ganar es una obligación cada fin de semana, similar a lo vivido en el Real Madrid (o en el Borussia Dortmund). Juegan Champions League también, por lo que la posibilidad de tener minutos se multiplica tras el intento fallido en Alemania, dos años en los que ha superado los 700 minutos y ha sido titular en pocas ocasiones.

El brasileño prioriza jugar sí o sí esta temporada. Evidentemente el interés del Benfica cambia todo pero la opción del Valladolid que estaba encima de la mesa gustaba a Reinier, que contaba con Ronaldo Nazario de intermediario, presidente de los blanquivioletas. El ascenso a Primera de los vallisoletanos les convierte en una plaza interesante donde el jugador puede desarrollarse y volver a encontrar su fútbol tras estas dos temporadas. La Roma de Mourinho también había manifestado su interés recientemente por lo que ofertas no le faltan al jugador.

Reinier no cuenta con sitio en la plantilla del Real Madrid. No porque desde el club no se crea en su valía, simplemente por una cuestión de cupos. Hasta el momento, las tres plazas de extracomunitario las tienen ocupadas Vinicius, Militao y Rodrygo en el conjunto blanco y los tres son considerados inamovibles tras la grandísima temporada que han realizado el trío brasileño. Reinier, al igual que Kubo, no cuentan con el visado y por tanto deben salir sí o sí. Vinicius está en trámites para lograr su pasaporte pero de momento sigue paralizado.

El Benfica cuenta con una buena relación con el Real Madrid, son varias las operaciones que han realizado entre sí en los últimos años, como por ejemplo la de Raúl de Tomás, en condiciones ventajosas para los blancos. Se pactó también en su día la cesión de Mariano, pero fue el jugador el que rompió el acuerdo cuando estaba todo cerrado. Además, el idioma también da puntos como un buen destino para Reinier.