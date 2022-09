Reguilón: «No sé si celebraría un gol ante el Real Madrid»

Sergio Reguilón ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Atlético de Madrid, al que llega cedido sin opción de compra hasta final de temporada. Su fichaje ha causado mucho revuelo entre los seguidores colchoneros por su pasado madridista pero el lateral se ha mostrado tranquilo y asegura que ahora están todos «en el mismo barco» y que se dejará «todo» en el campo para hacerles cambiar de opinión. Aunque reconoce que no sabe si celebraría un gol al Real Madrid.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, le dio la bienvenida al futbolista y aprovechó para darle un consejo ante los comentarios por su pasado madridista: «Olvídate de cualquier comentario, eres jugador del Atlético de Madrid. Espero que triunfes. Estás aquí con nosotros». «Llegas a un club donde la exigencia es máxima. Tu compromiso con nuestros colores será total. No dudamos de tu entrega, trabajo y profesionalidad», añadió Cerezo antes de que Reguilón compareciera ante los medios en rueda de prensa.

Sensaciones

«Es un momento de mucha felicidad. He hablado con todos los compañeros, con algunos de la Selección, como Koke. Estoy aquí, muy feliz, y deseando jugar al fútbol»

Interés inicial

«Me llamó mi agente, me transmitió el interés del Atlético de Madrid, y en mi cabeza fue un boom. Dije directamente: sí, haz todo lo posible por venir aquí. Había interés de grandes clubes, eso es cierto, pero en cuanto supe de la posibilidad de venir aquí dije: por favor, hacedlo cuanto antes. De hecho, se efectuó todo muy rápido, en 48 horas estaba todo solucionado. Para mí fue un momento de mucha felicidad, me acuerdo de contárselo a mis padres, estaban súper ilusionados, y para mí eso no tiene ningún precio.».

Pasado madridista

«Si me pongo en la piel de algunos aficionados, entiendo ciertos comentarios, la rivalidad que hay, pero al final, si lo miras con perspectiva, estamos todos en el mismo barco. Yo quiero lo mejor para el club, y la gente también. Yo creo que con el tiempo todo se pasará».

Consejos de compañeros

«He hablado mucho con Koke en la Selección, porque hubo, años atrás, algún interés también. Hablamos sobre cómo es el grupo, el estadio, la afición, el día a día y, por cómo te lo cuenta, te entran ganas de venir. Además de ser espectacular como club, es una piña. Desde el primer momento, tenía mensajes de los compañeros, nos dijeron que para cualquier cosa que necesitáramos ellos estaban. También he hablado mucho con Morata y con Marcos Llorente, y cuando Andrea Berta me llamó la primera vez, la primera persona que me apoyó fue Álvaro. Le conté mi situación y me ayudó muchísimo con todo. Son gente a la que le tengo mucho que agradecer».

Mensaje a la afición

«Entiendo que por mi pasado no me quieran, pero que estamos en el mismo barco, todos queremos ganar. Cuando esté en el verde y me deje todo por el equipo, la opinión cambiará».

Preocupaciones

«Me preocupa estar de vuelta cuanto antes. Lo demás no me preocupa ni mucho menos, con la recuperación voy avanzado, siguiendo lo que me dicen los doctores. Lo que me ilusiona, es que el Atlético es un equipo top que pelea por todo, ganar cosas es lo que más me emociona».

¿Cómo se gestó el fichaje?

«En el momento que mi agente me llama, me proponen el Atlético, soy profesional y no tengo dudas de lo que significa el Atlético como club. Andrea Berta y Simeone me transmitieron su confianza. Fue muy sencillo todo, más simple de lo que la gente piensa».

¿Celebraría un gol al Real Madrid?

«¿Cuántos goles he metido en la Liga en España? ¿Tres? Y no creo que precisamente vaya a marcarlo ante ellos. No sé si lo celebraría, tendría que verme en la situación».