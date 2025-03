La realización de la liga de Tebas ocultó un pisotón a Brahim en el 1-2 del Leganés

La realización televisiva de la Liga que preside Javier Tebas ocultó un claro pisotón de Juan Cruz sobre Brahim Díaz en el 1-2 del Leganés en el Santiago Bernabéu que puso el partido patas arriba. El conjunto pepinero se quejó tras la finalización del mismo, que se llevaron los blancos con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Jude Bellingham, por varias jugadas grises. Pero la realidad es que los blancos salieron claramente perjudicados, como bien apuntilló Carlo Ancelotti en sala de prensa.

En la vida no todo es blanco o negro, también hay grises. Eso pasó con las jugadas polémicas del Real Madrid-Leganés del pasado sábado en el Santiago Bernabéu. El cuadro pepinero se quejó de varias acciones que desde su punto de vista fueron erróneas. Aunque en el lado madridista se vieron claras, sobre todo si omitimos la realización en directo de la Liga de Tebas, cuya imágenes distan mucho de la realidad.

Ocurrió en el 1-2 a favor del Leganés poco antes del descanso. Brahim pierde una pelota en el centro del campo, el cuadro pepinero inicia una contra veloz y termina marcando. En directo, la realización de Tebas mostró una posible falta sobre el jugador madridista. Pero era muy dudosa. Tampoco González Fuertes, ni el VAR, decidieron entrar.

El problema viene cuando horas después de acabar el partido, Real Madrid TV mostró una imagen que la realización televisiva de Tebas no había mostrado en ningún momento. Y era determinante. Aplicando una lupa en la jugada, para que el telespectador pudiese ver con claridad la acción, se puede observar como Juan Cruz le propina un claro pisotón a Brahim Díaz. Una jugada que tuvo que revisarse en el VAR para posteriormente anular el gol del Leganés.

Y no fue la única vez que la realización de Tebas hizo esto durante el Real Madrid-Leganés. Además de omitir el detalle más importante en el 1-2 del cuadro pepinero con falta previa a Brahim, mostraron en directo, y a través de redes sociales, una imagen de la falta de Tapia a Rodrygo desde un ángulo que puede sin duda confundir al telespectador. Horas después apareció, para sorpresa de nadie, la imagen desde el otro ángulo donde se puede observar que la falta previa al 3-2 de Mbappé es clara.

Ancelotti sobre la falta a Brahim

Ancelotti comenzó en rueda de prensa analizando el encuentro del Real Madrid y la actuación arbitral: «Hemos jugado un gran partido, pero faltó equilibrio. Por eso encajamos dos goles que no merecíamos. Se queja el Leganés y nosotros también podemos quejarnos, porque hubo situaciones grises. Hemos sufrido demasiado, pero después del parón siempre es así. Nos ha costado coger ritmo».

«De dos o tres, no lo sé. El Atlético es un equipo muy serio y va a pelear hasta el final, como nosotros», comentó sobre las opciones rojiblancas para ganar el título. «No recuerdo un partido en el que no hayamos sufrido. Los partidos de fútbol son así y no hay encuentros sencillos. Siempre hay que sufrir», aseguró.

Ancelotti analizó el gol de Mbappé de falta: «Lo probó ayer y ha tenido mucha efectividad. Le hemos dado confianza». Por último, habló del encuentro de Arda Güler: «Ha jugado bien. Toca muy bien el balón. No es desequilibrante con los delanteros que tenemos, pero maneja muy bien la pelota. Lo cambié para meter piernas frescas y ser más contundentes».