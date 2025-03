Ancelotti: «Nosotros también podemos quejarnos del árbitro, porque hubo situaciones grises»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Leganés. Los blancos ganaron 3-2 al conjunto pepinero gracias a un doblete de Mbappé y un tanto de Bellinghan. Los madridistas sufrieron más de lo esperado, pero lograron tres puntos muy importantes para seguir luchando por el título de Liga.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro del Real Madrid y la actuación arbitral: «Hemos jugado un gran partido, pero faltó equilibrio. Por eso encajamos dos goles que no merecíamos. Se queja el Leganés y nosotros también podemos quejarnos, porque hubo situaciones grises. Hemos sufrido demasiado, pero después del parón siempre es así. Nos ha costado coger ritmo».

Sobre Mbappé, dijo lo siguiente: «Está muy bien. Se ha adaptado muy bien y ahora está marcando la diferencia, que es lo que queremos de él». Por otro lado, habló de la falta de intensidad: «Ha faltado equilibrio en la primera mitad. Tras el penalti se podía haber manejado mejor. No estábamos bien posicionados y por eso recibimos goles. En la segunda mitad lo hemos hecho bien, hemos remontado el partido y, al final, ganado».

«De dos o tres, no lo sé. El Atlético es un equipo muy serio y va a pelear hasta el final, como nosotros», comentó sobre las opciones rojiblancas para ganar el título. «No recuerdo un partido en el que no hayamos sufrido. Los partidos de fútbol son así y no hay encuentros sencillos. Siempre hay que sufrir», aseguró.

Ancelotti analizó el gol de Mbappé de falta: «Lo probó ayer y ha tenido mucha efectividad. Le hemos dado confianza». Por último, habló del encuentro de Arda Güler: «Ha jugado bien. Toca muy bien el balón. No es desequilibrante con los delanteros que tenemos, pero maneja muy bien la pelota. Lo cambié para meter piernas frescas y ser más contundentes».