Real Madrid-Valencia: que sólo se hable de fútbol

Llegó el día. El regreso a Mestalla del Real Madrid y, en especial, de Vinicius Junior. El 22 de mayo de 2023, durante el duelo que midió al Valencia con los de Ancelotti, se vivió un episodio lamentable en ese escenario. Desde la grada, aficionados del conjunto valencianista atacaron con gritos racistas al brasileño. El jugador de la entidad madridista paró el partido y se vivieron uno de los grandes escándalos que se recuerdan en nuestro fútbol. La imagen que la Liga dio al mundo fue tan lamentable como preocupante.

Vinicius regresa a Mestalla 285 días después y la sensación es que desde Valencia no han tenido ninguna intención calmar las aguas. Más bien, todo lo contrario. El clima generado en las últimas semanas ha sido de todo menos conciliador. Por lo tanto, ahora sólo queda que el sentido común haga acto de presencia entre los aficionados para que no se tenga que lamentar ningún tipo de incidente desagradable.

El que sí lanzó un mensaje de paz en la previa fue Ancelotti. «La idea mañana es ir a jugar un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. El Valencia piensa lo mismo. Es el partido que quiere una afición y los equipos para dar un gran espectáculo. No hay que olvidar lo que pasó el año pasado -con insultos al brasileño Vinicius- porque cuando hay actos racistas hay que identificarlos y condenarlos», aseguró en rueda de prensa.

«El mismo Valencia lo hizo muy bien porque identificó a los que han hecho un delito, porque el racismo es un delito. Es todo lo que tenemos que hacer toda la familia del fútbol, que no necesita de este tipo de actos cuando pasan. Vamos a jugar en una ciudad que ha sufrido en las últimas semanas una tragedia, es difícil olvidarla la verdad. Estamos muy solidarizados con las familias que han sufrido», añadió.

El regreso de Bellingham

Regresando al fútbol, la buena noticia es que Jude Bellingham está de vuelta. El inglés ha superado la lesión que sufrió en el tobillo ante el Girona y será titular. Su recuperación ha ido mejor de lo esperado y, aunque el reto era que volviese contra el Leipzig, finalmente podrá estar en Mestalla.

«Está al cien por cien. No se ha entrenado mucho con el equipo, pero todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, en una buena condición física y muy cómodo con el tobillo. Está a tope y mañana va a jugar», aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano también dejó claro que no será sencillo decidir un once. El italiano sólo tiene tres ausencias -Alaba, Militao y Courtois- y debe tomar decisiones que no serán fáciles. La gran duda es si Camavinga será titular, lo que podría afectar a Tchoauméni o Nacho, o no. El resto del equipo del Real Madrid sí parece claro

El Valencia ante el último tren

Para el Valencia, noveno con 36 puntos, esta es una de las últimas oportunidades para subirse al vagón de Europa. Tras la suspensión del partido del pasado fin de semana en homenaje a los fallecidos en el incendio, el equipo valenciano está a seis puntos del Betis, sexto clasificado y que marca la última posición que -por ahora- da acceso a las posiciones europeas, y a cuatro de la Real Sociedad, séptima.

No obstante, a pesar de este pequeño bache ocasionado por la derrota ante Las Palmas y el empate ante el Sevilla, el técnico del Valencia, Rubén Baraja, ha podido contar por primera vez en la temporada con todos sus futbolistas sanos durante la semana.

La vuelta al grupo de Thierry Rendall, la mejoría de André Almeida y los buenos entrenamientos de Diego López, que apunta a titular aunque juegue con una máscara, permiten a Baraja poder elegir su once sin tener que parchear posiciones como había venido haciendo en semanas anteriores.

Es una incógnita para todos, porque el vallisoletano, fiel a su 4-4-2, puede elegir a dos delanteros entre Hugo Duro, Yaremchuk, Alberto Marí y Diego López, aunque también podría poner como enganche a Javi Guerra o Sergi Canós. Pero en las bandas también ocurre algo parecido: Diego López, Fran Pérez, Sergi Canós, Javi Guerra e incluso Peter Federico pueden ser sus alternativas.

Podrá, o bien ir con todo, apostando por Yaremchuk y Hugo Duro arriba y Canós y Diego López en las bandas, o Bien ubicar a Diego López o a Javi Guerra de enganche, con Duro de ‘nueve’ y situar a Canós y Fran Pérez en bandas, o incluso a Javi Guerra o Diego López en el extremo que quede libre.

Valencia – Real Madrid: posibles onces