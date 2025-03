El Real Madrid se une al dolor del Barcelona por la muerte del doctor Carles Miñarro

El Real Madrid se ha unido al dolor del barcelonismo tras la muerte de Carles Miñarro García, doctor del FC Barcelona que falleció este sábado, horas antes del encuentro Barça-Osasuna, partido que fue suspendido por este motivo. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del doctor del F. C. Barcelona, Carles Miñarro García», comienza el comunicado del Real Madrid.

La entidad blanca, minutos después de que el Barcelona oficializara el triste fallecimiento del doctor Miñarro, mandó un cariñoso mensaje tanto a la familia del fallecido como al FC Barcelona: «El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros, al F. C. Barcelona y a todos sus seres queridos. Descanse en paz».

Jugadores del Real Madrid también se han unido al dolor por esta triste pérdida. «Un abrazo a compañeros y familiares en un momento tan difícil», escribió Thibaut Courtois.

El golpe en el FC Barcelona ha sido enorme ante la muerte de Carles Miñarro, ya que el doctor del primer equipo falleció en el hotel tan sólo unas horas antes del partido de la 27ª jornada de Liga. Los jugadores culés, así como el cuerpo técnico del Barcelona, se enteraron en el mismo estadio de Montjuic, donde ya habían llegado para jugar este encuentro ante Osasuna.

Los jugadores no sabían nada cuando llegaron al campo y se enteraron porque Laporta bajó al vestuario para confirmar dicha noticia. Fue en ese momento cuando la plantilla pidió no jugar. Osasuna, Liga y RFEF no han puesto impedimentos en estos complicados momentos para el club catalán. Carles Miñarro llevaba en el Barcelona en el año 2017, pero esta era su primera temporada en el primer equipo azulgrana tras un paso por el fútbol sala.

