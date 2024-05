El Real Madrid señala a Tebas como el culpable de no poder celebrar la Liga con normalidad

El Real Madrid recibirá el título de Liga el domingo a las 9:30 horas en Valdebebas. No lo hará en un campo de fútbol ni tampoco delante de su afición. Tampoco pudo celebrar el alirón sobre el césped, como mandan los cánones. Todo ha sido en diferido y con muy poco glamour. Y el culpable, una vez más, no es otro que Javier Tebas y su nefasta gestión a la hora de vender su propio producto.

Si bien es cierto que la Federación Española de Fútbol no iba a estar acertada a la hora de querer entregar el trofeo al Real Madrid en Granada ante una afición que es probable que estuviese llorando el descenso de su equipo a Segunda División, todo lo que ha pasado antes y después tiene como gran culpable a la Liga de Tebas.

El Real Madrid se negó en rotundo a recibir el título de Liga en el estadio Nuevo Los Cármenes, mientras que la Federación no tardó en rectificar y se puso a buscar soluciones. Finalmente, se ha decidido que Pedro Rocha entregue el trofeo a los blancos a las 9:30 horas en Valdebebas, justo antes de empezar con la celebración por las calles de Madrid, para que el trofeo que enseñen a los madridistas sea la de esta temporada.

Por otro lado, el Real Madrid ha querido dejar muy claro que acepta este plan porque sería feo llevar a Cibeles un título que no fuese el de este curso, mientras que el martes, tras el duelo que enfrentará a los blancos con el Alavés en el Bernabéu, se hará una entrega oficial que llegará acompañada de una gran celebración.

Tebas, el culpable

Dicho todo esto, desde el club blanco no dudan en señalar a Javier Tebas y la nefasta gestión de la Liga como los culpables de que la celebración del alirón número 36 del Real Madrid no pueda ser todo lo completo que se desea. «Si hubiese unificado los horarios de los encuentros Real Madrid-Cádiz y Girona-Barcelona esto no habría sucedido», explican.

Si se hubieran alternado los horarios, algo que en términos de espectáculo y mediatización para la Liga hubiera sido mejor, el Real Madrid hubiera sido campeón con un Bernabéu lleno. Era tan sencillo como que el Girona-Barcelona se hubiera jugado antes que el Real Madrid-Cádiz. Por ejemplo, que el derbi catalán empezara a las 16:15 y el duelo en el Bernabéu a las 18:30 el pasado sábado. Con la derrota de los culés en Montilivi, el Real Madrid-Cádiz hubiera tenido otra dimensión que a la propia Liga de Tebas le hubiera beneficiado.

Sin embargo, tanto aficionados del Real Madrid como los propios jugadores han tenido que esperar a otro partido para festejar el título cuando existía posibilidad de que así no fuera. Era una cuestión de voluntad de la Liga de Tebas, que tendría que haber cambiado los horarios (previa autorización de los operadores televisivos) para beneficiar al espectáculo.

Todo ello se produce en un contexto de enfrentamiento entre Javier Tebas y el Real Madrid. Si bien el presidente de la Liga felicitó al club blanco por el título conseguido este sábado (el escándalo hubiera sido que no lo hiciera, eso es lo normal), son varios los ataques que el Real Madrid recibió por parte del presidente de la patronal.