El Real Madrid recibe la visita de los vampiros antes del derbi

El Real Madrid ha recibido la visita de los «vampiros» en la mañana de este viernes en Valdebebas a dos días de jugar el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (domingo a las 21:00). La Comisión Española de la Liga Antidopaje ha realizado un control de antidopaje a siete jugadores de la entidad madridista tras el entrenamiento.

La Comisión Española de la Liga Antidopaje se ha pasado en la mañana de este viernes por el entrenamiento matutino del Real Madrid a poco más de 48 horas para el derbi contra el Atlético de Madrid. Hasta siete jugadores del club blanco han realizado el control antidopaje de orina tras el entrenamiento en Valdebebas.

Un entrenamiento donde los de Carlo Ancelotti, tras la victoria en Champions con un gol de Bellingham en el 94, han seguido preparando su próximo compromiso liguero, que será contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Una mañana en Valdebebas donde Vinicius ha realizado la primera parte con el grupo, pero no el partidillo. Su presencia no está descartada. Arda Güler también ha realizado la primera parte con el grupo.

Por otro lado, Dani Carvajal, cuya lesión es menos grave de lo esperado, saltó al césped a correr con botas e incluso tocó balón. No estará en el derbi y su vuelta se espera que se produzca frente al Nápoles en Champions. El que sí estará es Jude Bellingham a pesar de que no se entrenó este viernes por un dolor de tripa.

Vinicius no está descartado para el derbi

Vinicius Junior volvió a los entrenamientos con el resto de sus compañeros este viernes y no está descartado para el derbi. El brasileño realizó parte de la sesión e incluso hizo ejercicios de balón en su vuelta con el resto del grupo. En el Real Madrid tienen claro que no arriesgarán con el brasileño, pero a día de hoy no está descartado que entre en la lista de convocados.

Aunque también es cierto que el propio Vinicius se descartó en la noche del jueves en un acto publicitario de EA Sports FC al que acudió junto a Jude Bellingham. «Estoy muy bien, la verdad que ya falta poco para volver a jugar. Ya tengo muchas ganas, pero tengo que recuperar un poco más», afirmó el brasileño.

«Vinicius jugará el próximo miércoles y veremos si ya está disponible el domingo», aseguró Ancelotti cuando fue preguntado por las opciones del brasileño de llegar al derbi ante el Atlético de Madrid este fin de semana.

Carvajal no estará en el derbi

Dani Carvajal no estará en el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid por lesión. La resonancia magnética a la que ha sido sometido el futbolista en la mañana de este viernes ha dejado claro que sufre una lesión muscular en el isquio de la pierna derecha y que no podrá estar en condiciones de estar en la cita que se disputará este domingo en el Metropolitano. Los doctores estiman que estará unos diez días de baja, por lo que también se perderá el duelo ante Las Palmas y es seria duda para Girona. El gran objetivo de Carvajal es estar al cien por cien para el duelo que medirá a Nápoles y Real Madrid el próximo 2 de octubre.